Côte d'Ivoire: Le RHDP limoge un DAF candidat indépendant aux municipales

La menace du directoire et du secrétariat exécutif du RHDP est mise à exécution. La machine à broyer les candidats indépendants est passée à Mankono et a emporté le Délégué communal du parti, monsieur TAMBLA Vagbama, par ailleurs Directeur des Affaires financières (DAF) au ministère de la promotion des sports et du développement de l’économie sportive.

RHDP: Candidat indépendant aux municipales à Mankono, le DAF Tambla Vagbama relevé de ses fonctions

Cadre dynamique de la région du BÉRÉ, Tambla Vagbama vient de payer les frais de son affront aux principes austères dictés par sa hiérarchie au sein de son parti. Il est démis de ses fonctions de DAF du ministère de la promotion des sports. Comme annoncé antérieurement, le Directoire et le secrétariat du RHDP avaient mis en garde les cadres militants qui dérogeraient aux règles et principes du choix des candidats du parti en allant aux élections locales en indépendant.

La sentence infligée au DAF TAMBLA est un signe rédhibitoire à tous ceux qui enfreindront la consigne coercitive du parti. TAMBLA Vagbana est aussi le Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle de développement du BÉRÉ (MODEM BÉRÉ). Il s’est distingué depuis de nombreuses années par ses actions de développement dans sa région, notamment dans l’approvisionnement en eau potable des villages enclavés à partir de forages, dans le domaine de l’éducation et de la santé.

Ses actions lui ont valu une distinction décernée par l’ONG NOV’Afrique en qualité de meilleur promoteur de développement. Ce cadre engagé, déterminé et courageux croit en ses rêves et veut apporter à sa localité son amour et ses ambitions de développement quel qu’en soit le prix. Ce sacrifice qu’il vient de consentir en acceptant de perdre son poste au profit de la cause qu’il juge noble au bien-être des siens, mérite reconnaissance.

Faire un choix enclin d'espoirs inébranlables envers et contre tous, c'est faire preuve de courage; l'assumer est encore abyssal. « Les choix que vous faites doivent être portés par vos espoirs et non vos peurs » Nelson MANDELA.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora