Côte d’Ivoire-Mutuelle de Gueupleu: TAN Etienne passe la main à Dro Emmanuel

Dro Emmanuel préside désormais aux destinées de la Mutuelle de développement de Gueupleu (MUDG). Directeur Général Adjoint de l'administration au Conseil Régional du Tonkpi dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, il a été plébiscité par les filles et fils du village de Gueupleu, localité située à 8 Km de la ville de Man.

Gueupleu: Le nouveau président de la mutuelle appelle à la réhabilitation du bitume de l'axe MAN - Biankouma

Candidat unique, Emmanuel Dro, expert en Développement et Planification a été élu, lors de l’assemblée générale élective de la MUDG, tenue le samedi 27 mai, à Abidjan Cocody.

Le comité électoral présidé par le Colonel GUEU Tiadé, Ingénieur Principal des Eaux et Forêts, a innové en déployant tous les moyens nécessaires afin de permettre à tous les ressortissants de Gueupleu de prendre part au scrutin, quel que soit leur lieu de résidence. Ainsi le vote s’est déroulé aussi bien en présentiel qu’en ligne ou par Sms et appels téléphoniques.

Emmanuel Dro succède à Tan Etienne, ancien chef départemental administratif réseau provincial à la Banque internationale pour l’Afrique occidentale en Côte d’Ivoire (BIAO-CI) devenue NSIA Banque. Il passe la main après plus de 20 ans de loyaux services en faveur du village comme la réhabilitation de l’école primaire Epp Gueupleu et son stade, sous sa présidence.

Le nouveau président de la MUDG était anciennement directeur de la planification et du développement pour la Région du Worodougou et a travaillé plusieurs années au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

Dans une brève vidéo sur la plateforme de la mutuelle, il a appelé les uns et les autres à l’union. Il s’est engagé à se mettre à la disposition de tous pour conduire ensemble le développement économique, social et culturel impliquant tous les fils et filles du village. Mais aussi à promouvoir la cohésion et la paix entre les communautés.

Pour terminer, il a félicité le bureau exécutif sortant dirigé par Tan Etienne avant d'inviter les autorités compétentes à se pencher sur la situation actuelle de la voirie très dégradée qui accède au village. Notamment sur le tronçon reliant Man à Gbatongouin avec des nids de poule aux allures de cratères au niveau de Gueupleu.

Emmanuel Dro a été conjointement élu avec le Commissaire aux Comptes, le coste a été confié à Goué Yaké.

A propos de Gueupleu

Situé à une dizaine de mn de MAN, chef-lieu de la région dites des “18 Montages”, sur l’axe Man-Biankouma-Touba, le village de Gueupleu regorge de potentialités touristiques de premier plan. Situé en zone forestière, il enregistre de nombreuses montagnes dont la plus célèbre est le “Méh”. L’apparence atypique de la chaîne rocheuse qui surplombe le petit village de près de 800 habitants, fait d’elle une montagne bienveillante qui veille au bien-être et à la sécurité des populations.

Plusieurs cours d’eau arrosent le village toute l'année: Koho, Lnè qui font de Gueupleu, une niche agricole.

Gueupleu qui a accueilli l'édition 2021 de la fête tournante de l'indépendance de la Sous-préfecture de Man avec plus d’une trentaines de villages représentés, abrite la stèle de Mgr Ambrose Madtha, érigée par l’Eglise catholique à la mémoire de l'ex-nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Il avait été tué dans un accident de voiture, le 8 décembre 2012, alors qu'il venait d'ordonner des prêtres à Odienné.

Eugène Sahi Trista