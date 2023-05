Municipales 2023 à Bouaké: Amadou KONÉ reçoit un soutien de taille

Le Ministre Amadou KONÉ a été accueilli dans la ferveur le vendredi 26 mai 2023 par le chef de quartier Nanan KOUADIO et les populations du quartier Beaufort de Bouake. Les femmes organisées en Associations, les jeunes , les élèves de l’école Walebo réhabilitée en 2008 par Amadou KONÉ, sont effet sortis massivement pour soutenir la cérémonie et s’engager sans réserves aux côtés de leur frère et fils pour les élections à venir.

Bouaké -Beaufort : Avant sa présentation officielle comme candidat à la Mairie de Bouaké, Amadou KONÉ sollicite la bénédiction du quartier de son enfance

En visite dans son quartier d’enfance Beaufort le vendredi 26 mai, veille de sa présentation officielle comme candidat à la Mairie de Bouaké commune, les populations ont exprimé à nouveau leur reconnaissance à Amadou KONÉ pour sa contribution significative au développement du quartier.

A savoir le bitumage des voies menant à l’école Walebo, les fourniture d’eau par la réalisation des forages d’eau potable lors de la crise de l’eau en 2018, la construction en cours de la nouvelle mosquée du quartier mais surtout sa grande sollicitude à l’endroit des populations.

« Amadou KONÉ, merci d'être à nos côtés depuis de si longues années en soignant les malades , en donnant à manger aux nécessiteux, en prenant en charge depuis plus d'une décennie les frais d'organisation d'événements heureux ou malheureux dans le quartier. Cela sans aucune distinction de quelque nature que ce soit », a dit le porte-parole des populations du quartier Beaufort, M. Salif Traoré

Des bénédictions et un soutien indéfectible à la candidature d’Amadou Koné

Les populations de Beaufort ont formulé des prières et bénédictions pour leur fils, Amadou Koné. Elles ont également remercié le ministre pour sa discrétion et pour les emplois dont ont bénéficié de nombreux enfants du quartier.

Pour toutes ces raisons, dira la porte-parole des femmes de beaufort, madame ESSEYA, beaufort soutient le candidat Amadou KONÉ avant de rassurer d’avance tout Bouaké qu’il fera un Excellent Maire.

