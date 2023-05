La première édition de la campagne de conscientisation dénommée: Slowly day à l'intention des élèves, a connu son apothéose, le vendredi 26 mai 2023, à la salle des fêtes de la mairie d' Agboville.

Éducation nationale: Un nouveau concept initié pour conscientiser les élèves d'Agboville

"Civisme et patience dans le travail". Tel était le thème de cette campagne qui a sillonné près d'une dizaine d'établissements secondaires publics et privés du chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa, de janvier à mai 2023, en vue de sensibiliser la jeunesse scolaire à être plus responsable, à l'initiative de la Slowly family( communauté artistique qui prône le concept de la patience et des bonnes mœurs).

« C'est face au constat amer d'une jeunesse pressée et qui veut tout avoir dans l'immédiat: l'argent, le matériel, la gloire. Tombant, ainsi dans la facilite, le vol, la cybercriminalité, la prostitution, l'occultisme, l'homosexualité et le phénomène des congés anticipés que nous avons décidé d'agir à travers le concept "Slowly attitud" afin de garder la jeunesse sur le droit chemin », a expliqué Tanoh Rosli, président de la Slowly family.

C'était en présence du directeur régional de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mélèdje Affi, et de Marc Guei, représentant la direction régionale de l'Education nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA).

Désigné modèle de réussite masculin, Touré Yacouba dit SFR n'a pas caché sa joie devant une telle initiative.

« C'est un nouveau défi pour moi et je me dois de redoubler d'efforts pour rester toujours ce modèle-là pour cette nouvelle génération. Le courage, la persévérance et la discipline assortis de l'esprit de partage, sont le secret pour moi.

J'invite mes enfants, mes petits frères et petites sœurs, à éviter la drogue, l'alcool, ainsi que le vagabondage sexuel. (...) C'est pourquoi, je félicite et encourage les initiateurs de cette activité », a confié le conseiller régional, à l'issue de la cérémonie.

Même son de cloche de la part du modèle de réussite féminin, le 5e adjoint au maire d'Agboville, Patricia Gnaly, qui a appelé les jeunes à ne pas compromettre leur avenir.

« Il faut encourager nos enfants, particulièrement les jeunes filles à utiliser les moyens contraceptifs, à défaut de s'abstenir pour éviter les grossesses en milieu scolaire.

Aujourd'hui avec les NTIC, la sexualité ne doit plus être un tabou dans nos familles », a fait savoir l'enseignante de SVT(Sciences de la vie et de la terre) au lycée moderne 1 d'Agboville.

Prenant la parole, Choho Thomas, 3e adjoint au maire d'Agboville a indiqué: « On a besoin, aujourd’hui, d'une société qui tourne le dos à la facilité pour s'abonner aux choses qui construisent

(...) Chers enfants, ce que vous devez retenir en sortant de cette salle: c'est de vous mettre au travail afin que vos parents soient fiers de vous ».

Puis, le représentant du co-parrain, le maire N'Cho Acho Albert, a pris l'engagement de soutenir le projet Slowly attitud les prochaines éditions.

Notons que la cérémonie a été marquée par une exposition de peinture, des jeux, des sketchs, des prestations d'artistes. Aussi, a eu lieu la finale du concours de Slam remporté par Légbo Gahé David en classe de cinquième au lycée moderne 1, devant les représentants des collèges Éden et Décroly d'Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional