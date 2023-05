Côte d'Ivoire : Les candidats indépendants, une claque pour les partis politiques

L’élection est le moyen par lequel la population désigne son représentant à la tête ou au sein d’une institution. Elle est le signe distinctif de la démocratie. En effet, les élections législatives et locales continuent de susciter beaucoup d’engouements de la part des populations.

Les élus indépendants aux élections : une opportunité de création d’un groupe parlementaire des indépendants à l’hémicycle

Par ailleurs, depuis l’arrivée du RHDP au pouvoir avec la coalition du PDCI-RDA et le RDR en 2011 jusqu’à leur séparation, nous constatons la participation avec succès des candidats indépendants aux différentes élections.

Les grands partis ne renouvellent pas assez leurs cadres et reconduisent sans cesse ceux qui sont déjà en place ou procèdent au népotisme. Cela suscite énormément de frustrations et d'incompréhensions.

Loin de se laisser intimider par les poids lourds de leurs différents partis politiques, les candidats indépendants récidivent et continuent de les désemparer en telle enseigne que des sanctions coercitives sont prises pour les freiner dans leur élan démocratique.

Ils sont parvenus à se faire une place au niveau de l’échiquier politique ivoirien.

En effet, le fait qu’une majorité de candidats indépendants se présentent aux élections, ne constitue-t-il pas un signal d’alerte pour les grands partis ?

Ce phénomène amène à s’interroger sur la manière dont les partis choisissent leurs candidats et met en relief leurs problèmes de démocratie interne.

Quand ces outsiders parviennent à se faire élire, leur prestige n’en est que plus grand. Parfois, les partis se trompent de cheval. Ceux qu’ils n’ont pas choisi sont finalement élus, et leur victoire est d’autant plus éclatante.

Ils se trouvent alors en position de force et leur formation politique d’origine les récupère volontiers pour grossir son groupe parlementaire à l’Assemblée. Les exemples foisonnent.

La formation d’un groupe d’indépendants...

Au regard de ces faits antidémocratiques il serait souhaitable qu’à la suite des élections législatives prochaines, les indépendants s’érigent en force d’interposition (Groupe parlementaire des indépendants) entre la majorité au pouvoir et la minorité de l’opposition à l’effet de servir à équilibrer le jeu politique, consolider et renforcer la démocratie au sein de l’Assemblée Nationale.

Cette autre force contribuerait par voie de conséquence à mieux défendre le peuple à l'instar de l’Honorable Assalé TIEMOKO contrairement à ceux qui sont inféodés aux partis politiques.

Une force neutre dont le pouvoir serait un contre poids lors des assises du droit d’amendement à l’hémicycle.

En effet, les dernières élections de 2018 et 2021 ont révélé la situation suivante :

Élection des conseillers régionaux au Scrutin du 13 octobre 2018 et du 16 décembre 2018 : 4 indépendants





Élection des conseillers municipaux : 56 indépendants



Élection législative au scrutin du 6 mars 2021 : 26 indépendants



La formation d’un groupe d’indépendants aurait été non seulement salutaire pour la démocratie mais aussi une claque pour les partis politiques.



Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora