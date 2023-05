Prof. Moustapha Brou Cho (RHDP): « Grâce au président Ouattara, Agboville a véritablement changé»

La conseillère régionale de l'Agnéby-Tiassa, chargée des femmes et des jeunes, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, a entamé depuis plusieurs semaines, une tournée dans le département d'Agboville pour exhorter les associations à se constituer en sociétés coopératives. Dans un entretien qu'elle a accordé à Afrique sur-7, l'enseignante d'histoire à l'université Félix Houphouët Boigny, par ailleurs secrétaire départementale du RHDP Agboville commune, soutient que le parti présidentiel est une chance pour l'Agnéby-Tiassa. Entretien !

Prof. Moustapha Brou Cho (cadre d'Agboville): « Ce que nous n'avons pas eu sous les régimes PDCI, FPI, nous l’avons obtenu en seulement 5 années avec le président Ouattara»

Professeur, qu'est-ce-qui vous fait courir depuis quelques jours sur les routes des villages et quartiers d'Agboville ?

Je parcours les villages et les quartiers du département d’Agboville depuis quelques semaines avec mon équipe pour 2 objectifs principaux. Le premier, en tant que secrétaire départementale RHDP Agboville commune en vue des élections locales du 02 septembre prochain, il convient de visiter nos parents et demander leurs avis sur le bilan qu’ils peuvent tirer des 05 dernières années du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa dirigé par le ministre Dimba Pierre.

Prendre connaissance des points de satisfaction ainsi que les points faibles sur lesquels il va falloir travailler afin d'apporter des améliorations. Dans la même veine, je dis à mes parents que si nous parlons de développement, aujourd’hui, à Agboville et dans toute l’Agnéby-Tiassa, c’est grâce à un homme : Son excellence monsieur Alassane Ouattara. Il y a 50 ans, on n'a pas vu ici ce qui s’est fait. Il y a 50 ans, les populations pleuraient et n’avaient espéré le développement. Mais depuis l’avènement du président Alassane Ouattara, les choses ont véritablement changé. Ce que nous n’avons pas pu obtenir en plusieurs décennies sous les régimes PDCI puis FPI, nous l’avons obtenu en seulement 5 années.

Il s’agit du bitume, de l’électricité, des écoles de proximité, de l’eau potable, des unités de fabrication de l’Attiéké, de la promotion de nombreux fils et filles de notre région. Bref ! La liste est très longue. Nous sommes comblés, aujourd’hui, grâce au président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et au ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre. C’est pourquoi, aujourd’hui encore plus jamais, nous devons soutenir le RHDP qui répond au mieux aux aspirations de nos parents.

Le second objectif du professeur ?

Le Conseil régional, grâce au leadership du ministre Dimba Pierre, a su transcender les appartenances politiques pour fédérer tous les efforts autour d’un idéal commun : celui du bien-être des populations. Nous sommes condamnés à nous entendre, à nous mettre ensemble, à travailler main dans la main pour construire le développement tant attendu. Car, sans unité, sans cohésion, il ne peut y avoir de développement.

En tant que conseillère régionale, chargée des femmes et des jeunes. Quel message vous leur avez donné dans vos tournées ?

J'ai demandé à nos mamans de garder espoir, de se mettre en coopérative. Les associations, c'est bien mais on est plus forts dans les coopératives. En étant une coopérative déclarée au CEPICI (Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire), il est plus facile de bénéficier de fonds au niveau national et international. J'ai donc exhorté les femmes partout où nous sommes passés à se mettre ensemble. La vie est dure de nos jours et elles ne peuvent toujours compter sur leur homme. C'est pourquoi, je leur ai demandé d’être des aides pour époux et leurs enfants.

Qu'en est-il du message aux jeunes ?

Aux jeunes, je leur ai demandé de s’intéresser à leurs études. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'avenir à l'école. Je suis passée leur dire qu'il y en a. Il suffit de ne pas se livrer à la drogue, à l'alcool et à la facilité. Pour ceux qui sont déscolarisés, il y a une seconde chance avec les centres formations professionnelles mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est à juste titre que le président Alassane Ouattara a décrété l'année 2023: Année de la jeunesse.

Il faut qu’ils sachent que cela ne va pas s'arrêter à cette année seulement, elle va se poursuivre et s'intensifier. Pour cette année, c'est plus de 361 milliards de FCFA qui sont consacrés aux projets des jeunes afin de les aider à se prendre en charge.

Dans moins de 4 mois, plus de 8 millions d’Ivoiriens iront aux urnes pour les élections municipales et régionales. Avez-vous un appel à l'endroit des populations ?

Je demande aux populations de continuer de faire confiance au RHDP en votant massivement pour l'ensemble des candidats RHDP, le samedi 02 septembre prochain, pour que nous continuions à bénéficier de toutes ces réalisations dans notre région et à Agboville. Nous devons démontrer que sommes avec le président Alassane Ouattara et le ministre Dimba Pierre, candidat à sa propre succession en accordant une victoire écrasante au RHDP.

Réalisé par Tizié TO Bi

Correspondant régional