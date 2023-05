Côte d’Ivoire: 1,5 million de candidats convoqués aux examens 2023

Ils seront plus d’un million de candidats à prendre part aux examens scolaires devant solder la fin de l’année académique 2022-2023 en Côte d’Ivoire.

Examens à grand tirage: 346 871 candidats au Baccalauréat 2023

La session 2023 des examens à grand tirage va rassembler 1 597 045 candidats dont 782 862 filles et 814 183 garçons. La répartition des candidats donne, pour le CEPE: 662 375 candidats, et 577 618 candidats pour le BEPC; 10 181 candidats pour le Test d’Orientation en Seconde et 346 871 candidats pour le Baccalauréat.

A l’instar des années précédentes, l’examen du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) ouvrira la session le lundi 05 juin 2023, suivi de l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), du Test d’Orientation en Seconde et du Baccalauréat.

BEPC

Epreuve orale : du mercredi 07 au samedi 10 juin 2023

Epreuves écrites : du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023

TEST D’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Epreuves écrites : du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023

BACCALAURÉAT

Epreuves orales et pratiques : du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023, pour le Baccalauréat Technique ;

du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023, pour le Baccalauréat Baccalauréat Artistique ;

du mardi 27 juin au samedi 1er juillet 2023, pour le Baccalauréat Général

Epreuves écrites, toutes spécialités confondues :

du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2023.

La fin de la session 2023 des examens à grand tirage est prévue le lundi 24 juillet 2023, à la suite de la proclamation des résultats du Baccalauréat.