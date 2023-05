Côte d'Ivoire: La Première Dame de Chine soulage la Case des Enfants de Jacqueville

Le Professeur Peng Liyuan, Première Dame de la République Populaire de Chine, a offert des dons en nature à la Case des Enfants, le foyer d’accueil pour enfants de la Fondation Children Of Africa, le samedi 27 mai 2023, à Jacqueville.

Journée Internationale de l’Enfance: La Première Dame de Chine offre des dons d’une valeur de 3 millions F CFA à la Case des Enfants

La cérémonie de remise de ces dons était placée sous le patronage de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa. La cérémonie a enregistré la présence de Madame N’Da Nadia Bindé, chef de Cabinet de la Première Dame, Monsieur Zhou Kangning, premier conseiller de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d’Ivoire, Monsieur Adama Touré, Secrétaire Général de la Préfecture de Jacqueville, Madame Agloton Marie-Lucie, représentante du Maire de Jacqueville et de bien d’autres personnalités.

Ces dons d’une valeur de trois (3) millions F CFA sont composés essentiellement de matériaux sanitaires, de produits d’entretien et de kits scolaires. Ils s’inscrivent dans la perspective de la célébration de la Journée Internationale de l’Enfance commémorée chaque 1er juin dans les anciens pays du bloc soviétique dont notamment la République Populaire de Chine.

Ainsi, en prélude à cette célébration, le Professeur Peng Liyuan, Première Dame de la République Populaire de Chine, a lancé une initiative en partenariat avec l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD) dénommée : « Réchauffer les cœurs des enfants : action commune Chine-Afrique » dans le but de témoigner sa solidarité et contribuer à la santé des enfants.

Représentant l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d’Ivoire, Monsieur Zhou Kangning, après avoir expliqué l’objectif de ces dons, a tenu à mettre en exergue l’excellence des relations qu’entretiennent la Côte d’Ivoire et l’Empire du Milieu. Il a rappelé les nombreux engagements de Madame Peng Liyuan, Première Dame de Chine, au profit du bien-être des enfants à travers l’éducation et la santé.

« La Chine reste toujours un ami et un partenaire sincère de l’Afrique. La Professeure Peng Liyuan attache beaucoup de prix dans la cause sanitaire et éducative en Afrique », a expliqué le Premier Conseiller de l’Ambassadeur de Chine. En effet, Monsieur Zhou Kangning a rappelé que c’était sous l’initiative de la Première Dame de Chine que le gouvernement de son pays a distribué des dons de matériaux au travers de l’OPDAD pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Il a terminé en insistant sur la ferme volonté de l’Ambassade de Chine à coopérer avec le Gouvernement ivoirien et la Fondation Children Of Africa en vue d’intensifier les échanges et coopération dans les domaines de l’éducation, la santé, la jeunesse et le femme « afin de contribuer à la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Madame N’Da Nadia Bindé, représentante de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, a remercié la Première Dame de Chine pour ce don. Pour Madame N’Da Nadia Bindé, cette action n’est pas isolée. Ainsi, elle a rappelé les actions menées par la Première Dame de Chine au profit des enfants en Côte d’Ivoire. Pour cette dernière, ces actions font de la République Populaire de Chine un partenaire privilégié de la Côte d’Ivoire.

Madame Durand Béatrice, responsable de la Case des Enfants, a présenté le foyer d’accueil pour enfants de la Fondation Children Of Africa. Elle a révélé que le centre a été délocalisé à Jacqueville pour deux (2) ans en raison des travaux de réhabilitation qui se déroulent sur l’ancien site de la Case des Enfants dans la commune du Plateau.

Monsieur Adama Touré, Secrétaire Général de la Préfecture de Jacqueville et Madame Agloton Marie-Lucie, représentante du Maire de Jacqueville, ont respectivement remercié la Première Dame Dominique Ouattara pour son engagement au profit des enfants. Notons que la cérémonie a pris fin par une visite guidée du foyer d’accueil.