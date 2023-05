Municipales 2023 à Agboville: Fleur Aké M'Bo prend une longueur d'avance

La secrétaire nationale technique du PPA-CI en charge de la jeunesse, de l’emploi et du service civique, Fleur Aké M'Bo Esther a eu une importante rencontre, le dimanche 28 mai 2023, avec la mutuelle des chefs et notables des quartiers de la commune d’Agboville. Rencontre à laquelle la candidate du Parti des peuples africains- Côte d'ivoire à la mairie du chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa, a confié sa candidature aux 26 membres de cette mutuelle dirigée par Ayé Kouassi Charles, chef du quartier RAN.

Agboville: Fleur Aké M'Bo confie sa candidature aux chefs de quartiers de la commune

« Le quartier Artisanal est la porte d'entrée du fleuve Agnéby couramment appelé Agbo, symbole d’Agboville. Artisanal est aussi le quartier où se trouve ma maison familiale où j’ai grandi. Et, voilà que le Seigneur a permis qu’on se rencontre ici, aujourd’hui, afin de sceller notre union pour redonner une nouvelle image à Agboville. C'est ensemble que nous devons nous pencher sur le devenir de notre commune telle que nous la voulons.

C'est pourquoi, je suis venu vous confier ma candidature mais aussi solliciter votre bénédiction pour les élections locales du samedi 02 septembre prochain. Chers papas, votre fille que je suis est la candidate désignée du parti du président Laurent Gbagbo à l'élection municipale à Agboville. Votre fille compte sur vous parce que je sais que vous avez un pouvoir de décision. Alors, chers parents, si vous aspirez au changement pour apporter une plus-value à notre cité, sachez que vous pouvez me faire confiance », a insisté Fleur Aké M'Bo à la rencontre qui s’est tenue au quartier Artisanal de la ville.

Au nom des chefs de quartiers, Boni N'cho Patrice, chef du quartier Château, a félicité l'ancienne challenger du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, pour la démarche. « Ma fille, tu as nos encouragements pour le combat que tu mènes pour Agboville. Nous, chefs de quartiers et notables, avons pris bonne note de ton projet pour les populations. Il faut savoir que nous acceptons ta candidature et nous la confions à Dieu. Bon vent à toi », a-t-il souhaité.

Une séance de dons s'en est suivie entre la secrétaire nationale technique du PPA-CI en charge de la jeunesse, de l’emploi et du service civique et ses hôtes, en présence de Obodji Meney Michel, fédéral PPA-CI Agboville commune, des secrétaires de sections et des membres de son cabinet.

Bien avant, Fleur Aké M’Bo Esther a pris part à une réunion préparatoire de la cérémonie d'’investiture, le 10 juin prochain, du nouveau bureau fédéral PPA-CI Agboville commune, ainsi que de toutes les autres structures renouvelées dans le cadre des élections municipales et régionales 2023.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom