Toumodi : Les meurtriers d'un inspecteur d'orientation arrêtés

Les meurtriers de Konan Kouadio Jean-Marie, 41 ans, inspecteur d’orientation stagiaire dans la ville de Toumodi, sont aux arrêts. Ils ont été interpellés par les éléments de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) Nord, appuyés par la BAC (Brigade anti-criminelle) de Yamoussoukro et les hommes du commissariat de Toumodi.

Toumodi : La brigade de recherches interpelle 5 criminels

Konan Kouadio Jean-Marie a perdu la vie le jeudi 25 mai 2023. Cet inspecteur d'orientation en stage à Yamoussoukro est tombé sous les balles meurtrières d'individus qui tentaient de braquer une boulangerie. Ce jour-là, l’adjudant de police Kouamé, âgé de 51 ans, et la petite N’guessan Naelle, un an et un mois, ont été blessés lors des échanges de tirs entre les bandits et les agents de la police.

Selon la plateforme Police Secours, grâce à la collaboration entre la Brigade de recherches et d'intervention Nord, la Brigade anti-criminelle et les agents du commissariat de police de Toumodi, les auteurs du meurtre du jeune inspecteur d'orientation ont été retrouvés.

Il s'agit de A H de Toumodi, B D d'Aboboté, S D d'Anyama, S L de Ndouci et D A d'Abengourou. Les suspects ont reconnu avoir pris part à l'attaque qui a couté la vie à Konan Kouadio Jean-Marie il y a quelques jours. Après une perquisition menée au domicile de L O, les enquêteurs ont découvert une kalachnikov et 44 munitions.