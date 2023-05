Musique : Booba met fin à son projet de featuring avec Aya Nakamura

Booba qui appréciait pourtant Aya Nakamura, vient de prendre une décision contre elle. Il a décidé purement et simplement d’annuler son projet de collaboration musicale avec l’interprète du hit ‘’Djadja’’, à cause de Damso.

Booba annule son projet de feat avec Aya Nakamura

Le rappeur français, Booba fait depuis des années l’éloge de la chanteuse Aya Nakamura. Le Duc de Boulogne ne manque pas d'occasion pour faire des posts sur Twitter pour vanter les mérites de l’interprète de la chanson à succès ‘’Djadja’’.

L’année dernière, Booba a exprimé son regret d’avoir loupé de faire un featuring avec la chanteuse francophone la plus écoutée aux Etats-Unis.

A la faveur de la sortie au mois de janvier dernier du troisième album d’Aya Nakamura baptisé ‘’DNK’’, le boss de 92i a encore réitéré son intention de collaborer avec la chanteuse.

‘’J’avoue avoir été sceptique au début de sa carrière mais là c’est confirmé c’est la boss’’, disait-il.

Des propos qui ont réjoui la principale concernée. Cette belle entente entre les deux artistes français, est maintenant une vieille histoire.

En effet, Booba est très remonté contre Aya Nakamura. Pour cause, en concert à Bercy le dimanche 28 mai, Le Duc de Boulogne n’a pas apprécié de voir l’un de ses ennemis jurés, monter sur scène, en la personne de l’artiste belge, Damso, qui a chanté sur le titre ‘’Dégaine’’, avec elle.

Le rappeur a très vite pris une décision ferme. En story sur son compte Instagram, Booba a partagé l’image du spectacle où Damso et Aya Nakamura étaient en symbiose sur la chanson ‘’Dégaine’’.

Avec en légende, cette publication : ‘’Feat annulé’’ et des émojis de rire et de vomissements. C’est clair, la collaboration entre le Duc de Boulogne et la belle Aya n’aura plus lieu.

On attend de voir la réaction de la chanteuse à cette sortie. Dans tous les cas, peut-être que les deux stars vont en reparler. Ils sont tous deux invités au festival Afro Nation bientôt.