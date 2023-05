Sakassou: Des natifs de Mai redonnent le sourire à des malades

Des personnes vivant avec des maladies mentales et l’épilepsie (Pvmme) prises en charge par Médecins sans frontières (MSF) dans la région sanitaire du Gbêkê, ont passé une journée agréable, le samedi 20 Mai 2023, à N’guessan Pokoukro (District sanitaire de Sakassou), avec des natifs du mois de Mai de Bouaké.

Action sociale : Des natifs de Mai donnent de la joie à des malades à Sakassou

Regroupés au sein d’un collectif dénommé la ‘’Team Maiyeur Family Gbêkê’’, ces natifs de Mai ont organisé au Centre de santé rurale dudit village, situé à 30km de la ville de Bouaké, une cérémonie de remise de dons à ces patients vulnérables bénéficiant d’un traitement gratuit de l’Ong internationale.

Cette journée, dénommée “ Journée du cœur Bleu “, organisée en collaboration avec MSF WaCA, a été consacrée à des activités récréatives en soutien à ces patients qui ont besoin de la chaleur communautaire, de sentir l’affection des autres pour leur “stabilisation”. En optant pour cette action sociale, les ‘’Maiyeurs” ont tenu à traduire leur solidarité à ces Pvmme et leurs familles, car, ont-ils mentionné, à cet effet, “avoir une maladie mentale ou être épileptique, n’est pas une fin en soi”.

La cérémonie, qui a rassemblé une centaine de Pvmme et des membres de leurs familles venus de plusieurs localités environnantes, a été marquée par la présence d’une équipe de Msf WaCA conduite par son Superviseur support patients et communautés (SSPC), Dr Edwige Bony. Cette dernière a saisi l’occasion pour sensibiliser le public présent contre les stigmatisation des personnes vivant avec les maladies mentales et l’épiplepsie, car ces pathologies se traitent, et ceci explique la présence de l’Ong internationale depuis deux ans dans la région du Gbêkê.

Comme moment fort de la journée après les divertissements, la Team Maiyeur Family Gbêkê’’, sous le leadership de Ange Agbé, représentant du président, a fait des dons en vivres et non vivres ponctués par un partage aux patients marqués par ces instants de gaîté et de resocialisation.