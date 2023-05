FrieslandCampina ouvre un Centre d’expertise laitière en Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire - Le ministre Sidi touré et M. Roger adou, DG de Friesland Campina pour l'Afrique de l'Ouest, se sont engagés à renforcer la collaboration entre leurs départements respectifs.

La Hollande s'engage à développer la chaîne de valeur lait en Côte d’Ivoire

Le ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH) et la compagnie hollandaise FrieslandCampina ont conclu, mercredi 31 mai 2023 à Abidjan Plateau, une convention de partenariat destinée à développer la chaîne de valeur lait en Côte d’Ivoire.

La convention a été paconclue par le ministre Sidi Tiémoko Touré et le directeur général Afrique de l’Ouest de FrieslandCampina, Roger Adou, en présence notamment de responsables de l’entreprise venus de la Hollande.

« Il s’agit de la signature du document de création du Centre néerlandais d’expertise laitière en Côte d’Ivoire (NDEC-CI) », a précisé le ministre.

En interaction avec les dispositifs ivoiriens que sont le projet Pro Lait et le Centre d’expertise et de spécialité lait, situés à Ouangolodougou (Nord), le NDEC-CI permettra de donner une réponse adéquate aux attentes des éléveurs et acteurs de la chaîne de valeur lait en Côte d’Ivoire.

« Le NDEC, par sa structuration triangulaire, comprendra les universités, écoles du domaine agricole et structures de recherche d’une part, les éléveurs et acteurs de la chaîne de valeur lait d’autre part, ainsi que l’Etat de Côte d’Ivoire », a souligné Sidi Touré.

Quant à M. Adou, il a estimé que ce partenariat permettra de mettre en place un secteur laitier fort, structuré, durable et surtout respectueux de l’environnement. Il s’agit aussi de vivre la vision de l’entreprise, opérant dans 11 pays sur trois continents, « d’assurer un revenu décent pour les fermiers laitiers à travers le monde, (…) pour un secteur laitier fort et viable ».

FrieslandCampina est une coopérative néerlandaise de produits laitiers fondée en 1892 dont la structure actuelle remonte à la fusion en 2008, entre Campina et Friesland Foods.

Une convention de partenariat signée entre le MIRAH et FrieslandCampina a permis en 2022, entre autres, la formation et le renforcement des capacités de plus de 200 formateurs et éléveurs ivoiriens dans les domaines des techniques de conduite d’un élévage laitier, la production et la transformation laitière, la gestion de sociétés.

Aliment complet constituant une source importante de nutriments, le lait est l’objet de l’attention particulière de la politique agricole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en tant que produit stratégique pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de la région.

La Côte d’Ivoire est tributaire de l’extérieur en lait et dérivés laitiers à 83%, pour une production estimée à 34 109 Tonnes équivalent lait (TEL) avec un besoin de consommation estimé à 178 302 TEL.

Ce qui représente une sortie de dévises de près de 43,34 milliards FCFA. Le pays a adopté la Politique nationale de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (PONADEPA 2022-2026) dont l’une des stratégies, à travers le Plan national d’actions de développement de la chaîne de valeur lait (PNADEC-Lait), ambitionne d’augmenter de 35% la production de lait frais local, de transformer 50% de la production locale et de créer 35 000 emplois directs et indirects dans les six prochaines années.