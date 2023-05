Municipales et Régionales 2023: Le RHDP en ordre de bataille dans le Gbêkê

Dans cette vague de présentation des candidats du RHDP aux élections couplées régionales et municipales du 02 septembre 2023 sur l'étendue du territoire national, la délégation du président du Sénat, Ahoussou Jeannot Kouadio, émissaire du président du parti Alassane Ouattara et du Directoire, a présenté officiellement les 9 candidats RHDP de la région de Gbêkê aux populations. C’était le samedi 27 mai 2023 au siège régional du parti à Bouaké.

RHDP - Amadou Koné : « Au-delà du travail qu’il abat, l'Amour de Bouaké pour Alassane Ouattara est une obsession, il est notre fétiche »

Occasion pour le ministre Amadou Koné, candidat du RHDP aux élections municipales de Bouaké, d’exprimer sa gratitude au nom de tous les candidats, au président Alassane Ouattara.

« Au-delà du travail qu’il abat, Bouaké aime Alassane Ouattara, un homme, un amour qui tourne à l’obsession…A Bouaké le président Alassane est notre fétiche », a lancé Amadou Koné, porte-parole des candidats, devant plus de 10.000 personnes qui ont fait le déplacement depuis les quatre coins du Gbêkê.

Combien étaient-ils ? 10.000 personnes selon les organisateurs. Les populations venues de Bouaké commune et sous-préfecture, ainsi que des 7 autres communes de la région du Gbêkê à savoir : Djebonoua, Brobo, Diabo, Botro, Bodokro, Béoumi et Sakassou.

Si près de 500 personnes ont pu avoir accès à la salle de conférence où s’est déroulée la cérémonie de présentation des candidats RHDP de Gbêkê, ce samedi 27 mai 2023, plusieurs milliers ont pu suivre à l’extérieur depuis les cinq écrans géants installés.

Ils étaient rassemblés sous plus d’une cinquantaine de bâches installées dans l’imposante cour du siège régional du RHDP de Bouaké, sur toutes les artères qui y mènent et dans la salle de conférence dudit siège.

Ahoussou Jeannot Kouadio présente les 9 soldats du RHDP aux populations de la région de Gbêkê

A la tête d’une importante délégation de la haute direction du parti, le président du Sénat Ahoussou Jeannot Kouadio a présenté aux militants, sympathisants du RHDP ainsi qu’à la population venue de toutes les contrées de Gbêkê, les 9 candidats choisis par le président du parti Alassane Ouattara pour défendre les couleurs du parti au pouvoir lors des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 à Bouaké et dans le Gbêkê.

Ce sont : ASSAHORE Konan Jacques, au Conseil Régional de GBEKE ; Amadou KONE, à la Mairie de BOUAKE ; ALLALI Justice Eloge, à la Mairie de DJEBONOUA ; KOUAKOU Louis Habonouan, à la Mairie de BROBO ;

KOUASSI N’Dri Ferdinand, à la Mairie de DIABO ; YAO Kouassi Maurice, à la Mairie de BOTRO ; Madame ATSE Akissi Alice, à la Mairie de BODOKRO ; Jean Marc KOUASSI, à la Mairie de BEOUMI et enfin AHOUTOU Koffi Emmanuel, à la Mairie de SAKASSOU.

« Pour porter vos aspirations légitimes au développement et au bien-être social.

Il les a choisis pour lui permettre d’approfondir son action en faveur des populations du Gbêkê.

J’invite tous les acteurs politiques du RHDP dans la région du Gbêkê à observer scrupuleusement la discipline qui doit caractériser notre engagement politique, à l’endroit du Président du parti et de nos militants.

La discipline du parti ne s’accommode pas avec les candidatures indépendantes. Bien au contraire, elle impose que chacun soit investi de la responsabilité et du devoir de nous mobiliser pour la victoire totale du RHDP.

C’est pourquoi, dans l’union et la discipline, je vous demande de voter massivement pour nos candidats et de les placer en mission pour qu’ils deviennent le trait d’union entre le Gbêkê et le Gouvernement du Président Alassane OUATTARA.

Je vous demande de voter pour eux parce qu’ils sont l’assurance de l’accélération de l’action gouvernementale dans le Gbêkê.

Je vous demande de donner 100% des sièges du Gbêkê au Président Alassane OUATTARA parce qu’il n’y a pas mieux ailleurs » a exhorté Ahoussou Jeannot Kouadio.

L’appel de Ahoussou Jeannot depuis Bouaké

« Voyez-vous : ailleurs, ils ont été incapables de s’entendre pour gérer le Conseil Régional que vous leur aviez confié ;

ailleurs, ils n’ont plus d’offre politique crédible pour favoriser le développement local ;

ailleurs, les gens se cherchent, façon chacun pour soi…

C’est pour cela que depuis Bouaké, ville de symbole, terre d’hospitalité, d’accueil et de brassage ; Bouaké, capitale de la Région du Gbêkê, je voudrais lancer un appel au sursaut et à l’éveil dans le Grand Centre.

Population du Grand Centre,

Les élections du 2 septembre 2023 vous donnent l’occasion de renouveler le bail de confiance avec le Président Alassane OUATTARA ;

Les élections du 2 septembre 2023 vous donnent l’occasion de placer vos fils et filles en mission pour aller chercher votre part de développement dans le panier de projets construits par le Président Alassane OUATTARA ;

Les élections du 2 septembre 2023 ne sont en aucun cas politique. Il s’agit pour vous, de désigner vos enfants qui connaissent le Premier Ministre, les Ministres, les Directeurs Généraux et qui ont accès à eux afin de porter vos besoins.

Tous les candidats sont vos enfants. C’est pour cela que je vous demande d’envoyer les plus valeureux d’entre eux en mission. Je vous demande de porter votre choix sur ceux et celles qui ont l’entregent nécessaire pour capter le développement aujourd’hui.

Chers frères et sœurs,

C’est sur cet appel que je voudrais souhaiter bon vent à nos candidats.

Et dire : A nous, la victoire dans le Gbêkê pour l’accélération du développement Local ».

Comment Amadou Koné a séduit Bouaké et les émissaires du RHDP

La ville de Bouaké était aux couleurs du RHDP ce samedi. Le périmètre d’un rayon de près d’un kilomètre autour du siège régional du RHDP à Bouaké quartier Ngattakro bouclé par une marée humaine. Toutes les personnes portant des Tee-shirts à l’effigie des candidats avec une prédominance pour le candidat AMADOU KONE. Ses fans clubs, sa jeunesse estudiantine, ses Amazones, une foule enthousiaste et scandant son nom : « A Bouaké c’est AK on connaît ». Pour dire que Amadou Koné est l’homme de la situation dans cette deuxième plus grande ville du pays. Dans la salle, Ahoussou Jeannot Kouadio s’amuse à dire qu’il est lui aussi AK ( Ahoussou Kouadio).

« Cette victoire sera donc la victoire des AK. Car on est tous AK ici. Assahore Konan est AK.. » plaisante Ahoussou Jeannot Kouadio.

Mais Amadou Koné lui est conscient du poids de cette nouvelle responsabilité.

Les assurances d’Amadou Koné

« Vu le poids électoral de Bouaké et celui du département administratif de Bouaké, estimés respectivement à plus de 60% et plus de 72% de l’électorat de la région, je voudrais rassurer Jacques ASSAHORE KONAN, avec mes frères de Botro et Brobo du département de Bouaké que nous savons toute notre responsabilité dans la victoire du RHDP à la région pour ces élections qui viennent.

C’est un poids important dont nous mesurons l’ampleur. Cher Jacques, tu peux compter sur le département administratif de Bouaké pour que cette belle région de Gbêkê adhère totalement à la vision du président Alassane Ouattara. Pour que cette région située au cœur du pays donne l’exemple du dépassement gagnant pour la Côte d’Ivoire » a promis Amadou KONÉ.

Amadou Koné : « A Bouaké, Alassane Ouattara est notre fétiche »

Poursuivant, le ministre Amadou Koné porte-parole des candidats a déclaré qu’au-delà du travail qu’il abat pour le bonheur de tous les ivoiriens, les populations de Bouaké et du Gbêkê ont un amour qui tourne à l’obsession pour le président Alassane Ouattara.

« Ici à Bouaké, nous avons une obsession depuis toujours pour le président Ouattara. A Bouaké, Alassane Ouattara est notre fétiche. Son seul nom suffit pour mobiliser Bouaké. Parce qu’à Bouaké nous voyons les valeurs que le président Alassane Ouattara nous enseigne tous les jours. Les valeurs d’humilité, d’humanisme. Il aime l’Homme ; c’est cela sa force. Et c’est pour cela qu’ici à Bouaké, les populations sont engagées derrière lui depuis une trentaine d’années. Bien entendu avec le travail remarquable fait ici à Bouaké par le doyen Fanny IBRAHIMA et ses compagnons » fait remarquer Amadou Koné.

Amadou Koné « Notre mission, les autres candidats et moi, continuer à installer le président Alassane Ouattara dans le cœur des populations de Gbêkê »

Pour le futur maire de la commune de Bouaké et porte-parole des candidats RHDP de la région de Gbêkê, leur mission est claire : faire prospérer les actions du Président Ouattara en expliquant aux uns et aux autres qui est l’homme Alassane Ouattara.

« Les élections locales de 2023 nous permettront de parcourir la région de Gbêkê pour faire adhérer le maximum de personnes à la cause du président Alassane Ouattara . Parce que nous sommes entrain de bâtir avec le président, un parti, pas pour 2023, pas pour 2025, pas pour 2030 mais un parti dont la Côte d’Ivoire a besoin et pour toujours » a-t-il ajouté.

Faire basculer le Gbêkê au RHDP au soir du 2 septembre 2023

Selon le député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales à Bouaké, son parti est assez enraciné pour rafler tous les 9 sièges de la région de Gbêkê.

« Au soir du 2 septembre prochain, la couleur du Gbêkê en terme de coloration politique changera complètement en faveur des couleurs du RHDP. Nos populations ont besoin de cette couleur qui symbolise le département. Pour que cet esprit d’unité et de construction d’un pays fort soit pérenne, une nation.

Notre destin est commun. Nous voyons ce qui se passe autour de nous dans les pays voisins. Dites au président Alassane Ouattara que nous avons compris son message. Nous travaillons pour que le pays reste stable le plus longtemps possible, qu’il continue de se développer et qu’il redevienne un oasis de paix dans une sous-région perturbée. Pour toutes ces raisons, je voudrais au nom de tous les candidats remercier le président du parti, le présidium, le Directoire ainsi que le secrétariat exécutif pour les choix qui ont été portés sur chacun de nous individuellement » a fait savoir Amadou Koné.

Les deux messages d’Amadou Koné au président Alassane Ouattara

Amadou Koné visiblement engagé dans cette bataille des sièges aux conseils municipaux et régionaux dans le Gbêkê a tenu devant la délégation de la haute direction du RHDP, à rassurer le président du parti.

« Nous ferons tout pour que le message du RHDP soit compris et nous raflerons tous les 9 sièges de la région de Gbêkê. Le deuxième message c’est de rassurer le président Alassane Ouattara que nous travaillons à ce que personne ne soit exclu » a conclu Amadou Koné.

Ce que Nicolas DJIBO, Jacques ASSAHORE, Sidi Touré et une délégation du PDCI ont dit

« Chaque fois que le RHDP est réuni comme aujourd’hui, la victoire ne nous a jamais échappé » a dit le maire sortant de Bouaké commune Nicolas DJIBO, président du comité d’organisation et potentiel directeur de campagne du candidat AMADOU KONE.

Quant au ministre des ressources Animales et halieutiques Sidi Tiemoko Touré fils et cadre de Gbêkê et ancien député de Languibonou, il lui est revenu de lire la motion de remerciements au président Alassane Ouattara pour le choix porté sur ces candidats non sans se proposer pour être le directeur de campagne politique de chacun d’eux.

ASSAHORE Jacques : « Ici dans le Gbêkê, le RHDP n’a pas d’adversaires. Car le président Alassane Ouattara a déjà battu notre campagne à travers les nombreux investissements dans la région » . Il s’est engagé à faire du RHDP le parti majoritaire dans le Gbêkê.

Des responsables du PDCI Bouaké virent au RHDP

Ce fut la surprise du jour. Une délégation du PDCI à Bouaké s’est invité à la cérémonie de présentation des candidats RHDP de Gbêkê. Alors qu’ils n’ont pas été annoncés dans le conducteur de la cérémonie, une délégation de plusieurs personnes se réclamant du PDCI a lu une motion d’adhésion au RHDP et de soutien à la candidature d’Amadou Koné, le tout en présence d’une forte délégation du FPI.

Les bénédictions de la chefferie baoulé et des chefs de communautés

Avant la cérémonie de présentation des candidats, la délégation du président du Sénat a fait ses civilités au préfet du département, préfet de région Tuo Fozie et a brièvement échangé avec une délégation de plus de 800 chefs traditionnels et de communautés venus de tout le Gbêkê et rassemblés à l’hôtel Oriental de Bouaké. Les chefs ont fait des bénédictions en vue du succès de la mission du RHDP à Bouaké et dans la région de Gbêkê.

Une cérémonie très rehaussée par la qualité des personnalités présentes

Outre la délégation de la haute direction du parti conduite par le président du Sénat Ahoussou Jeannot Kouadio et composée de la ministre Gouverneur du district des Lacs, Raymonde Goudou Coffie et du ministre Adama Diawara de l’enseignement supérieur, plusieurs autres personnalités ont effectué spontanément le déplacement. C’est le cas du Ministre Amedé Kouakou, invité spécial du Ministre Amadou KONÉ, des ministres Ally Coulibaly, Koffi N’guessan Lataille, le conseiller spécial du président Alassane Ouattara, Lacina Ouattara dit Lass PR, la grande famille Gon Coulibaly avec l’épouse de premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l’épouse d’Amadou Soumahoro ancien président de l’assemblée nationale et bien d’autres élus et cadres venus du Guémon, du Hambol et de Korhogo, du Loh-Djiboua et de nombreux cadres et militants venus spontanément d’Abidjan.

Sercom Amadou Koné