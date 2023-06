Côte d'Ivoire - Santé : Des Experts planchent sur la catégorisation des antibiotiques

Côte d'Ivoire - Le Comité Technique Multisectoriel de gestion rationnelle des antimicrobiens (CTM5) a organisé, du 31 mai au vendredi 02 juin à Grand- Basssam, un atelier, avec l'appui du programme de coopération bilatérale de l'OMS et de l’USAID MTaPS.

Côte d'Ivoire/Lutte contre la RAM : les experts planchent sur la catégorisation des antibiotiques

Pendant trois jours, une quarantaine de participants ont planché sur la classification des antibiotiques afin d’optimiser l’utilisation et réduire la résistance aux antimicrobiens.

Il s'est agi spécifiquement de présenter, de valider et de consolider la liste des antibiotiques catégorisés en vue de proposer les modalités de mise en œuvre de la catégorisation.

Dans son allocution d’ouverture, la directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, et présidente du Groupe de Travail Technique (GTT-RAM) , le professeur Mireille DOSSO a plaidé pour un consensus sur la catégorisation des antibiotiques.

Elle a souhaité que les recommandations issues de l’atelier soient suivies.



Le professeur Mireille DOSSO a promis que son Institut se fera fort de diffuser les recommandations pour qu’elles soient prises en compte.

Elle a regretté récemment la survenue d’une Infection nosocomiale due à une souche de Klebsiella pneumoniae totoresistante au niveau du CHU de Cocody qui a entrainé le décès de quatre personnes.

Face à ces problèmes, le professeur a souhaité qu’il y ait "une prescription médicale, une ordonnance pour les antibiotiques qui sont vendus comme des bonbons à la pharmacie et qui entraînent chez les patients une augmentation la résistance aux antibiotiques.

Cette situation provoque un problème de santé publique Prof TANON Aristophane, infectiologue au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales ( SMIT) du CHU de Treichville , président du CTM5, a quant à lui, souhaité que plusieurs actions soient menées pour la promotion des "bonnes Pratiques" de l’antibiothérapie, la sensibilisation sur les résistances aux antimicrobiens, la formation de référents en antibiothérapie la catégorisation des ATB (Accès, surveillance, Reserve) et la rédaction d’un guide thérapeutique national d’utilisation des ATB sur la base de la catégorisation AWaRe.

Pour le point focal national du GTT RAM, prof Nathalie GUESSENND, il s’agit de faire la cartographie de l’usage des antibiotiques et des profils de résistances aux antibiotiques des bactéries responsables des infections les plus courantes dans la population humaine et animale en Côte d’Ivoire.

Le processus de catégorisation est important pour la rationalisation de l’usage des antibiotiques dans les pays à ressources limitées comme la Côte d’Ivoire.