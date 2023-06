Région du Tonkpi - Edwige Diety : "Nous allons montrer aux yeux du monde entier que..."

Des journées de retrouvailles des fils et filles du village de Zolé, localité située dans la commune de Danané, ont eu lieu du 26 au 28 Mai 2023 sous la parrainage de Madame Edwige Diety, présidente de la fondation KED.

Danané : Edwige Diety promet le développement aux populations du Tonkpi

Ces journées dénommées " Kwalo Zolé " qui étaient à leur 3ème édition, sont à l'initiative de la Mudezo (Mutuelle de développement de Zolé) avec pour thème : " Les femmes et les jeunes, moteurs du développement local. "

C'est la place publique du village qui a abrité cette cérémonie de retrouvailles. Cet événement qui s'est déroulé dans une grande ambiance, avait pour but de se retrouver et réfléchir au développement dudit village.

Cette cérémonie consacrant le développement local, a eu pour marraine une des dignes filles de la région en la personne de Madame Edwige Diety qui, à l'occasion, a reçu des honneurs dignes d'un bâtisseur.

L'autre fait marquant est la présence remarquable à cette édition, des nombreuses personnalités politiques, des chefs de services, des cadres et des têtes couronnées à Kwalo Zolé.

A cet effet, la mutuelle pour le développement de Zolé, véritable cheville ouvrière de cette rencontre, avait battu le rappel de tous ses membres, travailleurs et cadres, pour la réussite de l'événement.

Dans sa prise de parole, le président du comité d'organisation de Mudezo Troh Zanh Anselme a salué la mobilisation de toutes les personnes qui ont effectué le déplacement.

Pour lui, cela dénote de l'importance que les fils et filles de Zolé accordent à leur village.

A sa suite, Monsieur Mabea Marcellin, président de cette mutuelle, a défini l'expression Kwalo Zolé qui veut dire littéralement " Allons à Zolé" pour y communier avec les parents, y inviter les fils et les filles à venir faire corps avec la terre des ancêtres, y célébrer et promouvoir les valeurs culturelles et coutumières, et surtout y apporter le développement.

Kwalo Zolé qui est à sa troisième Édition, a connu une particularité à travers des rubriques innovantes : le concours Miss Zolé, l'ambiance maquis et la levée de fonds pour le financement des projets de développement.

« C'est pourquoi, nous avons sollicité le parrainage de madame Edwige Diety pour aider à la construction de l'école, des logements des enseignants, de la cantine scolaire et d'un foyer des jeunes», a indiqué le président de Mudezo.

La marraine de la 3ème édition de Kwalo Zolé cérémonie, a traduit sa gratitude à la Mudezo qui a porté son choix sur sa modeste personne.

« Je suis profondément honorée d'être la marraine de cette édition dont le thème cadre avec les objectifs de la fondation KED. La Mudezo a reconnu en nous, femmes, le moteur du développement local. Nous partageons la même vision.

Nous croyons que l'autonomisation des jeunes et des femmes est essentiel pour assurer un développement durable et équilibré de nos différentes localités. En tout état de cause, la fondation KED et moi sommes toujours fiers de soutenir les initiatives qui intègrent la junte féminine et la jeunesse. » a-t-elle indiqué avant de préciser :

« je suis une femme de développement. Je suis jeune mais je suis une femme capable. Je le suis à cause de l'éducation reçue de mes parents qui m'ont transmise l'amour de cette région. »

Rappelant les nombreuses actions à l'avantage des populations du Tonkpi depuis 2018, la présidente de la fondation KED a dit lutter contre la pauvreté car, pense-t-elle, au bout de l'effort se trouve le réconfort.

Dans le contexte électoral de 2023, Edwige Diety révèlera d'un ton plus que ferme mais rassurant ceci :

« Cette année 2023, le réconfort sera pour Danané. Quand la jeunesse et les femmes se lèvent, il n'y a rien en face (...) Nous allons montrer aux yeux du monde entier que le développement du Tonkpi peut partir de Danané. »

Aux sages, elle les a exhortés à prier davantage pour elle et pour la politique de développement qu'elle dit mener.

« Parce que j'aime voir les femmes et les jeunes autonomes. Lorsqu'une femme est autonome, c'est une valeur sûre qui se crée. Lorsqu'une femme est autonome, tout va bien dans le foyer. Les femmes le seront davantage avec Edwige Diety qui vit pour les bonnes œuvres ! », a-t-elle soutenu avant de faire un don important de 3.400.000 F à la Mudezo, aux associations de femmes et de jeunes en plus de 2 Tonnes de Ciment et 1 botte de fer en contribution pour les travaux de l'école de Zolé.

La 3ème édition de Kwalo Zolé qui s'est déroulée dans un esprit de convivialité, a été agrémentée dans sa partie festive par des prestations d'artistes de renom à l'instar de Dame Koué et du groupe PcPc-MD.

Une correspondance de

Sony WAGONDA