Côte d’Ivoire : Yasmina Ouégnin communie avec les populations d’Anono

Yasmina Ouégnin a passé un moment chaleureux dans le village d’Anono le samedi 27 mai 2023. Marraine du concert de l’ensemble musical Ayefi Brass Band, la députée de Cocody a partagé un message d’union et de paix aux villageois.

Yasmina Ouégnin : "La musique a le pouvoir de nous rassembler"

Le groupe musical a porté son choix sur Yasmina Ouégnin pour parrainer le concert qu’il a offert aux populations d’Anono (village situé dans la commune de Cocody), le samedi 27 mai 2023. C’est avec une immense joie que la députée de Cocody a pris part à la cérémonie. Elle n’a pas manqué de le signaler dans son allocution.

"C'est avec une très grande joie et une émotion particulière que je prends la parole, ce soir, dans mon village pour vous adresser ces quelques mots en prélude à ce concert de remerciements organisé par Ayefi Brass Band. Tout d’abord, permettez-moi de saluer chaleureusement ce groupe de musiciens pétris de talent et de les remercier pour l’honneur fait à ma modeste personne à l’effet de parrainer cette belle activité. J’adresse également mes sincères remerciements à Nanan Djorobo Jules Séverin, ainsi qu’à tous ses notables et dignitaires qui ont bien voulu apporter leur caution morale et tutélaire à cet événement", a fait savoir la fille de l’ambassadeur Georges Ouégnin.

La candidate à la mairie de Cocody a aussi fait savoir qu’en "ces temps parfois difficiles où les divisions et les conflits et les tensions peuvent sembler omniprésents, la musique a le pouvoir de nous rassembler, de transcender les barrières et de nous rappeler notre humanité commune".

"Bien plus qu’un simple divertissement, ce concert est un symbole d’unité et de fraternité. Ce concert est un appel à la tolérance, à l’acceptation et au respect mutuel. Braves populations d’Anono, ce soir, je souhaite associer ma voix à celle de ces artistes pour sacrifier à une valeur que je partage, le devoir de reconnaissance", a ajouté l’honorable Yasmina Ouégnin. La parlementaire n’a pas manqué d’inviter les populations à l’union, car c’est ainsi qu’elles trouveront leur force.

Yasmina Ouégnin a véritablement communié avec ses parents d’Anono. Elle n’a pas hésité à exécuter des pas de danse. L’ambiance était conviviale et chaleureuse.