Musique : Rick Ross déclare sa flamme à la chanteuse nigériane Ayra Starr

Ayra Starr est en passe de devenir une superstar de la musique nigériane dans le monde. Sa belle silhouette ne passe pas inaperçue et c’est ce que ressent le rappeur américain, Rick Ross qui lui a déclaré sa flamme.

Rick Ross : ‘’Je veux l’emmener jusqu’au Nigeria, vers une superstar, belle et unique, Ayra Starr’’

La belle chanteuse nigériane, Ayra Starr fait son petit bonhomme de chemin dans la musique. Elle s’est révélée sur la scène africaine musicale avec un EP au début de l’année 2021.

Et depuis, la Nigériane née au Bénin et qui s’inscrit dans un style musical soul et R&B, fait sensation où elle passe.

Comme ses compatriotes artistes nigérians, Sarah Oyinkansola Aderibidge alias Ayra Starr, âgée de 21 ans, a su se faire une place au pays de l’Oncle SAM.

Et ce, grâce au grand producteur nigérian, Don Jazzy avec sa structure Mavin Records.

Avec une certaine renommée aux Etats-Unis, de nombreuses célébrités américaines ont commencé à s'intéresser à Ayra Starr.

C’est le cas du big rappeur américain, Rick Ross, qui a plus tôt un béguin pour la talentueuse artiste nigériane.

Âgé de 47 ans, il a déclaré son amour à la jeune chanteuse à travers une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux.

‘’Je veux l’emmener jusqu’au Nigeria, vers une superstar, belle et unique, Ayra Starr. Un toast à Ayra Starr et au Nigeria ! Quand j’arriverai là-bas, nous célébrerons comme des patrons’’, dit-il.

Cette déclaration sentimentale du rappeur américain a été bien accueillie par les nombreux fans de la jeune chanteuse nigériane, qui ont vite fait de se rendre compte de l’influence de leurs artistes à l’international.

En outre, Rick Ross qui est à la tête de son label Maybach Music Group, avait d’ailleurs effectué une tournée au Nigéria en 2022 à travers son concert intitulé ‘’Rick Ross Live In Lagos’’ où il a vu l’impact important de la musique nigériane et surtout de la belle Ayra Starr dans le coeur des mélomanes nigérians.

On peut s’attendre sans doute, au nom de l”amour, qu’une collaboration pourrait se faire entre les deux artistes.