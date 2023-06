Côte d'Ivoire - Artisanat: Souleymane Diarrassouba lance la 5è édition du MIVA

Jeudi 1er Juin 2023, le Ministre du commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME a procédé au lancement de la 5ème édition du Marché ivoirien de l’Artisanat (MIVA), au Radisson Blu Hôtel dans la commune de Port-Bouët. Un évènement signé la Nouvelle SODA du Groupe Voodoo Communication.

MIVA - Le secteur artisanal représente 40% du tissu économique de la Côte d’Ivoire

Créé depuis 2014 , le MIVA est devenu un rendez-vous incontournable et un instrument de promotion de l’Artisanat en Côte d’Ivoire.

Il se tiendra cette année du 07 au 11 novembre 2023 avec pour thème : “ Promouvoir l’artisanat pour l’inclusion sociale et le développement durable", thème qui met en avant le rôle essentiel du secteur artisanal dans le développement de la Côte d’Ivoire.

Dans son allocution, le Ministre Diarrassouba Souleymane, en charge du Commerce, de l'Industrie et de la. Promotion des PME, a souligné l’importance de ce secteur qui représente plus de 40% du tissu économique de notre pays.

"Comme vous le savez, le secteur de l’Artisanat comprend huit (8) branches d’activités, 40 corps de métiers et 245 métiers couvrant les domaines de l’extraction, de la production, de la transformation et des prestations de services. Il représente une source importante de richesse et regorge d’un potentiel énorme en termes de bassins d'emplois et d'opportunités pour les jeunes et les femmes. Ce secteur est un catalyseur de la transformation structurelle de l’économie nationale en vue de hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030, conformément à la vision de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République.” a-t-il fait remarquer.

Pour cette 5ème édition, le MIVA enregistre 600 exposants, exerçant dans différentes branches d’activité, des lauréats distingués issus de foires et salons d’ailleurs, 20 acheteurs professionnels, des experts en artisanat ainsi que des Commissaires Généraux des foires et salons.

Plus de 100 000 visiteurs au total sont attendus pour découvrir les richesses de l’artisanat ivoirien.

“Ce marché, qui se distingue des autres foires et salons par la célébration des lauréats, se veut une excellente plateforme de promotion de la créativité des artisans. Il doit contribuer également à la valorisation des métiers de l’artisanat et susciter des vocations dans la frange la plus importante des populations africaines, à savoir la jeunesse,” a souligné Diarrassouba Souleymane avant d'inviter tous les acteurs du secteur à venir célébrer les produits artisanaux et promouvoir les affaires.