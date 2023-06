Edwige Diety depuis Logoualé : « Un vent nouveau doit souffler sur le Tonkpi»

Le bureau de la Fédération des mutuelles de développement de Logoualé (FEMULO), dans le département de Man, localité de la région du Tonkpi, a été investi Samedi 27 Mai 2023, avec une mobilisation remarquable des membres de ladite fédération de mutuelles.

LOGOUALÉ - Edwige Diety à l'investiture de Femulo : « On n'a pas besoin d'être ministre ou élu pour apporter le bonheur à ses parents»

La cérémonie a eu lieu au stade du village de Bogouiné, en présence d’élus locaux, d’autorités administratives et coutumières de Man, l'ancien secrétaire de Dren, la direction de l'agriculture et des cadres des quatre sous-préfectures que sont : Logoualé, Yapleu, Bogouiné et Zogouiné.

Pour Oulaï Modeste, porte-parole des populations des 4 sous-préfectures, l'occasion leur est ainsi donnée pour mettre en scelle un nouvel ordre devant booster le développement local. Cela avec un fils que tous s'accordent à investir.

Ressassant l'historique de la création de FEMULO, Oulaï Modeste a pointé du doigt l'initiateur en la personne de Sadia Koui Salomon dont l'idée a vite convaincu le plus grand nombre des cadres des 71 mutuelles ayant adhéré à ladite fédération.

Parmi ces cadres, la vice présidente est chef de service à la mairie du Plateau, à Abidjan. À cette occasion, le président de la mutuelle, Sadia Koui Salomon, s’est engagé à rassembler et à mobiliser tous les fils et toutes les filles des villages des quatre sous-préfectures autour de la question du développement.

Le rituel d’investiture de M. Sadia Koui Salomon a été fait par Madame Edwige Diety, marraine de la cérémonie et par le chef du village de Bogouiné.

Le nouvel investi, Sadia Koui Salomon, a exprimé sa reconnaissance à la marraine Edwige Diety et à sa fondation KED. Il a décliné sa priorité, axée sur l’union des fils du village pour réaliser ensemble l’œuvre de développement du village.

« Je suis honorée de pouvoir partager avec vous ce moment Intense. Votre détermination à vous unir devra être un exemple inspirant pour nous tous. Je vous assure que cet esprit de fédération fera de Logoualé un département en devenir», a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué par la suite être une femme de développement. Et qu'à ce titre, la fédération a opéré le bon choix de sa personne.

« C'est parce que nous sommes capables que nous réussirons ensemble le défi du développement. C'est dans la jeunesse que l'on trouve des valeurs de ce développement. Je crois et je sais que le développement n'a pas de coloration politique.

C'est une affaire de force vive (...) On n'a pas besoin d'être ministre ou élu pour apporter le bonheur à ses parents. 2023 sera notre année de réconfort. Un vent nouveau doit souffler sur le Tonkpi. J'y crois fermement. », a-t-elle conclu.

Notons que le président du conseil d'administration investi de Femulo, Sadia Koui Salomon, est infirmier diplômé d'État, président des élèves et étudiants Dan (AEEDAN) et aujourd'hui Secrétaire national à l'organisation du syndicat des infirmiers et sage-femmes de Côte d'Ivoire.

La ville de Logoualé dont le développement demeure en souffrance, reste l'une des plus vieilles sous-préfectures du grand ouest ivoirien.

Une enveloppe d'un montant total de 4 millions FCFA a été octroyée aux participants par la fondation KED et sa présidente.

Une correspondance de

Sony WAGONDA