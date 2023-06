Côte d'Ivoire: Les Ivoiriens doivent aider la CEI à être inclusive et sans reproche (Opinion)

Le Président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), le magistrat Ibrahime Kuibiert COULIBALY, était l’invité de l’émission télévisée NCI 360 du dimanche 4 juin 2022 pour un débat sur le rôle de son institution dans l’organisation des élections démocratiques en Côte d’Ivoire d'une part, et le contentieux de la liste électorale issu des irrégularités relevées par les partis d'opposition d'autre part.

CEI - Contentieux de la liste électorale provisoire : La coordination du ministère de l’intérieur, de la justice et les partis politiques mise en cause

En effet, les élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire sont prévues le 2 septembre 2023. A cet égard les partis politiques sont à pied d’œuvre pour les préparatifs de ce grand événement politique qui a un rôle prépondérant dans la vie politique de la nation. Ces élections seront le baromètre de l’élection présidentielle de 2025. La CEI qui est l’institution dédiée à l’organisation des élections, vient de publier la liste électorale provisoire qui suscite par ailleurs la polémique collective engendrée par certaines irrégularités y constatées et dénoncées par les partis d’opposition.

Tambour battant, le PPA-CI un parti d’opposition accuse sans prendre de gants la CEI d'être responsable de ces irrégularités constatées, qui se caractérisent par la présence des personnes décédées, mineures et centenaires sur la liste électorale. Il s’indigne de l’absence de leur mentor le Président Laurent GBAGBO de ladite liste contrairement à certains condamnés et repris de justice qui continuent de jouir de leurs droits civiques et politiques malgré leurs démêlés avec la justice.

Le président de la CEI Ibrahim Kuibiert COULIBALY a tenu en haleine tous les téléspectateurs, ses codébatteurs voire la nation toute entière, de sa maîtrise du droit. Dans un langage pédagogique, magistral, succinct, franc et académique il a expliqué point par point les règlements législatifs qui régissent le code électoral. Ses explications n'ont laissé personne indifférent eu égard à la perspicacité des éléments de réponse.

Cependant, il a félicité les remarques faites par le PPA-CI sur les irrégularités constatées qui au demeurant vont booster les pouvoirs publics, les partis politiques et les citoyens à aider la CEI à mettre à jour la liste électorale qui depuis 2008 a besoin d’être ratifiée et régularisée. À cet égard il a attiré l'attention du ministère de l’intérieur qui a la latitude de mettre à la disposition de son institution chaque année la liste nationale des certificats de décès.

Quant au ministère de la justice, il l’exhorte à lui fournir les décisions de condamnation définitive des personnes en conflit avec la justice et qui sont privés de leurs droits civiques et politiques à l’instar du Président Laurent GBAGBO. En outre il interpelle les partis politiques à prendre à bras le corps le contentieux de la liste électorale. Dans la même veine, tous les électeurs sont invités à vérifier leur présence et les erreurs sur leur état civil susceptibles d’irrégularités.

Tous ensemble, les ivoiriens doivent aider la CEI à être inclusive et sans reproche. En revanche, il a insisté que la présence des centenaires et les mineurs sur la liste électorale n'affecte pas la sincérité du scrutin.

Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora