Arabie Saoudite : Kerozen rencontre enfin Cristiano Ronaldo

Kerozen a longtemps rêvé de rencontrer physiquement son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Le chanteur a pris son courage à deux mains pour s'envoler pour l’Arabie Saoudite. Et finalement, il a pu réaliser son rêve en croisant son idole.

Kerozen rencontre finalement Cristiano Ronaldo

Le chanteur Coupé-décalé, Kerozen a finalement atteint son objectif. Il a attiré l’attention des réseaux sociaux sur lui en publiant un maillot dédicacé de son idole de joueur portugais, Cristiano Ronaldo. Animé d’une grande joie d’avoir reçu ce maillot du quintuple Ballon d’Or, Kerozen ne pouvait pas se retenir.

Il fallait coûte que coûte pour l’artiste, réaliser un rêve fou de rencontrer son donateur en personne. L’interprète de la chanson ‘’Le temps’’, s’est envolé pour l’Arabie Saoudite la semaine dernière. Beaucoup étaient sceptiques quant à la rencontre du fan avec son idole à Riyad.

Finalement, ‘’L'élu de Dieu’’ a dévoilé ce mardi 6 juin, à la surprise générale de ses détracteurs sur ses différents réseaux sociaux, une photo où il est à côté de Cristiano Ronaldo, son joueur préféré. Avec à la clé un message pour confondre tout le monde : ‘’L'Élu is back, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer’’. La photo publiée est devenue depuis rapidement virale sur la toile.

Des internautes, des artistes, des hommes de médias, des plateformes, etc. l’ont partagée en adressant des messages de persévérance, félicitations à Kerozen. ‘’Kerozen L'élu de Dieu avec son idole CR7’’, ‘’Wep je dépose pour Kerozen tchiaaaaa vouloir c’est pouvoir; vraiment rien est impossible sur cette terre. Kerozen et Cristiano Ronaldo. C’est la Côte d’Ivoire qui est représentée oklm avec le meilleur joueur du monde ça restera marqué dans l’histoire à vie qui aurait crû’’, ‘’Ne jamais arrêter de rêver. Félicitations Kerozen, l'un des plus grands fans de Cristiano Ronaldo que j’ai rencontré. Je sais à quel point cette rencontre comptait pour toi. L’élu Saoudien’’.