Elections 2023 à Agboville: Touré Yacouba dit SFR s'engage pour la victoire du RHDP

Candidat RHDP(Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à la candidature à la mairie d'Agboville, Touré Yacouba dit SFR a exprimé, le dimanche 04 juin 2023, sa reconnaissance aux populations pour lui avoir apporté leur soutien. Venues nombreuses pour la circonstance, c'est la rue jouxtant son domicile, qui a servi de cadre à la rencontre de remerciements.

RHDP- Agboville: Touré Yacouba reconnaissant aux populations

« Chers parents, merci beaucoup d'avoir répondu massivement à mon invitation. Sachez que je ne suis pas étonné de cette forte mobilisation car vous m'avez toujours soutenu. Oui, c'est vous qui m'avez approché pour me demander de briguer le poste de maire de la commune d'Agboville et j'ai accepté. Parce que, ma politique est pour vous et non pour ma personne. En effet, j'ai sollicité votre rencontre, aujourd'hui, afin de vous exprimer ma reconnaissance.

J'ai été dans vos quartiers, dans vos domiciles et vous m'avez accueilli. Vous m'avez donné asseoir, vous m'avez donné de l'eau. Merci, merci chers parents. Vieux, jeunes, femmes, hommes, tous ont réclamé ma candidature mais je n'ai pas été retenu. Je suis les conseils du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre, le président du Conseil régional, qui ont porté leur choix sur le maire sortant, N'Cho Acho Albert, qui a rejoint notre grande famille: le RHDP. Vous aussi, vous m'avez toujours dit d’être obéissant. Au vu de tout ceci, j'ai donc décidé de ne pas aller en candidat indépendant parce que je suis un militant discipliné et respectueux des textes de mon parti », a confié le conseiller régional.

Pour Touré Yacouba, il est temps de taire les rancœurs pour travailler à la victoire du RHDP aux élections municipales et régionales du 02 septembre prochain. « Chers parents , la victoire n'est pas encore perdue. Nous sommes RHDP et le RHDP doit prendre la mairie du chef-lieu de notre région. N'entrons pas dans les problèmes de personne, arrêtons les polémiques qui ne nous mèneront nulle part. Priez pour que votre fils que je suis, ait sa place. Moi, je marche dans les pas de mes leaders que sont: SEM Adama Bictogo et le ministre Dimba Pierre.

C'est pourquoi, nous devons travailler ensemble pour la victoire du RHDP, surtout de notre mentor: le ministre Dimba Pierre, candidat à sa réélection au Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa. Et ce, afin de donner une victoire écrasante au parti du chef de l'État, Son excellence monsieur Alassane Ouattara dans notre région au soir du 02 septembre 2023. Bonne fête des mères à toutes nos mamans, nos sœurs et nos épouses », a conclu SFR.

Ont pris à la rencontre, des chefs de communautés, quartiers, présidents d'associations de femmes et de jeunes, délégués de secteurs RHDP et d'autres responsables de partis politiques alliés avec à leur tête le 3e adjoint au maire, Choho Thomas, secrétaire national du FPI, chargé de l'immigration, de l'intégration et des fédérations d'Agboville commune.

Tizié TO Bi

Correspondant régional