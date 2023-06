Région du Denguelé: Le Député KONATE Vassiliki dévoile un gap de 40 milliards FCFA

Après avoir demandé en vain au président de la République, Alassane Ouattara, de démettre Gaoussou Touré de son poste de ministre-gouverneur du district autonome du Denguelé, le Député KONATE Vassiliki revient à la charge. Mais cette fois, avec une lettre adressée au Secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Cissé Bacongo, pour demander un second arbitrage en vue de désigner de nouveaux candidats pour les élections municipales et régionales du 02 septembre à venir dans la région du Denguelé. Ci-dessous, l'intégralité de la lettre.

Municipales et régionales 2023 dans le Denguelé: Le Député KONATE Vassiliki dénonce les choix hasardeux du Gouverneur TOURÉ Gaoussou

Monsieur le secrétaire exécutif ,

Au delà de son aspect partisan, la gestion de nos collectivités décentralisées s'inscrit dans la droite ligne de l'orthodoxie financière des ressources publiques et échappe à la sphère restreinte de notre parti politique. Mieux les ordonnateurs (Maires et Président des conseils régionaux) issus de nos rangs doivent être des modèles en servant l exemplarité. Mais hélas dans le Denguele en dehors de deux ou trois maires, nous avons été amenés de constater que les surfacturation exagérées, les détournements de fonds publics, les délits d'initiés, l''attribution de marchés en inobservation totale des règles de la concurrence sont légion et demeurent le dénominateur comme de ceux-ci.

Ce qui c'est traduit au plan materiel sur le terrain par la disparition de centres de santé, d'écoles, de châteaux d'eaux, de routes , de dispensaires, de logements sociaux, de champs de teck, de maternités et j en passe. Au plan moral, la ligne tracée par le leader politique en l'occurrence le Gouverneur TOURÉ Gaoussou, a fini par contaminer la quasi totalité de nos ordonnateurs des collectivités décentralisées. Devenus de véritables adeptes de ce dernier. Sur près de 50 milliards alloués à nos collectivités de 2013-2023, seulement moins de 10 milliards ont été investis pour améliorer les conditions de vie des populations.

Des résultats scandaleux et catastrophiques

C'est donc tout naturellement que le district du Denguele est l'un des moins équipé du pays et cela se manifeste dans la précarité de vie et la pauvreté de nos populations. Ces découvertes ont été possibles grâce au contrôle citoyen que nous avons entrepris et qui a consisté à mettre à la disposition des populations les différents budgets alloués à chaque collectivités de 2013-2023. L'exercice consistait d'une part à s'assurer que les projets promis sont réalisés ou pas et d'autre part de se faire une idée entre le réalisé et le montant alloué. Les résultats sont scandaleux et catastrophiques. À présent, nous sommes à un carrefour décisif pour notre avenir.

Raisonnablement, il n'est plus possible de continuer avec les mêmes, fussent ils désignés par le RHDP. En vérité, ces candidats choisis par le Gouverneur, ne peuvent pas être RHDP. Notre RHDP ne peut s'accommoder avec de telles pratiques car le RHDP, c'est le combat continu pour le bien-être des populations. Toutes ces dotations budgétaires n'ont aucune trace significative sur le terrain. Cette immense ressource n'a donc pas été investie dans le Denguele pour un tant soit peu améliorer les conditions de vie des populations.

Une erreur de casting dans le Denguelé du Gouverneur Gaoussou TOURÉ

Monsieur le secrétaire exécutif, il n'est pas trop tard pour procéder à un second arbitrage. Sinon au soir du 2 septembre, des militants ou militantes du RHDP partis en indépendants qui seront élus nouveaux Maires ou Présidents de conseils régionaux au détriment des choix hasardeux du Gouverneur TOURÉ Gaoussou, devenus toxiques entre ses mains. L'esprit républicain et la doctrine de notre parti qui creuse et trouve sa source dans la gestion efficace et transparente des ressources publiques, refuse d'emblée ces choix toxiques qui ruinent l'espérance des populations.

En réalité, l'idéologie prônée, véhiculée, enseignée et pratiquée par notre Président bâtisseur SEM Alassane OUATTARA, met entre parenthèse et rejette ces genres de comportements nocifs. Ça ce n'est pas RHDP, c'est une erreur de casting dans le Denguele du Gouverneur Gaoussou TOURÉ qui a entraîné le Directoire dans cette aventure contre les intérêts des populations. En ma qualité de Député, je vous informe que nos populations rejetteront en masse dans les urnes ces personnes marquées du sceau de la mauvaise gestion.

"Œuvrons toujours pour la paix et le développement de notre district"

Ça sera vraiment triste si le Directoire maintenait ces personnes. Car c'est l'esprit républicain qui se sentirait balafré dans sa substance et sa raison d'être. À Odiénné, nous sommes tous RHDP. Il n'y a aucun risque. Laisser le peuple faire librement le choix de ses dirigeants au plan local et afin que ceux qui doivent conduire sa destinée, soient l'expression de la démocratie, de l'esprit républicain et la traduction du vivre ensemble. Toute perturbation à cet ordre social sera anti valeur du père de l'émergence de la Côte d'Ivoire SEM Alassane OUATTARA.

Peuple du Denguele,

Œuvrons toujours pour la paix et le développement de notre district. Si nous partageons cet objectif, tout devient possible. L'union reste une espérance mais sa satisfaction totale relève de l'utopie dans ce monde où les intérêts divergent et convergent en fonction des réalités du moment. La constante qui doit guider toutes nos actions, devra demeurer l'amour pour nos populations et notre devoir de les servir. Cette marxisme doit rester asymptomatique pour l'amitié et la fraternité. C'est le pilier essentiel de notre vivre ensemble dans un RHDP innovant

Le Député de la nation

KONATÉ Vassiliki