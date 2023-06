Côte d'Ivoire-Débat autour de la CEI : Lobognon tacle l’opposition

Alain Lobognon vient de donner de la voix dans le débat autour de l’indépendance de la CEI (Commission électorale indépendante). L’ancien député-maire de la ville de Fresco (sud de la Côte d'Ivoire) a remonté les bretelles aux partis de l’opposition.

Côte d’Ivoire-Alain Lobognon : "Que font-ils de la collégialité ?"

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et le PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ont de sérieux griefs contre la Commission électorale indépendante. Ces deux partis d’opposition menés par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo reprochent à l’institution d’Ibrahime Coulibaly Kuibiert de prendre position pour le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara.

Me Habiba Touré, la présidente de "Safe", organe chargé de lutter contre la fraude électorale au sein du PPA-CI, a fait savoir que la liste électorale est "truffée d’irrégularités et d’éléments frauduleux". Le parti de Laurent Gbagbo a aussi dénoncé le retrait de son mentor de la liste électorale par la Commission électorale indépendante.

D’ailleurs, le PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié a donné de la voix pour protester contre le retrait du "Woody" de Mama. Pour le patron du plus vieux parti politique ivoirien, qui s’exprimait au cours d’une rencontre avec ses candidats aux élections locales, la CEI et le Conseil constitutionnel "souffrent toujours du préjugé de partialité en raison de la nature de leur composition".

Dans un tweet, Alain Lobognon a taclé les partis politiques de l’opposition sur le sujet de l’indépendance de la CEI. "Les partis politiques seront fondés à critiquer la Commission électorale indépendante de #Ci225, le jour où ils reconnaîtront qu’ils n’ont pas à y siéger en permanence. On ne peut pas être membre de la CEI, l’organe chargé de préparer le processus électoral et s’attaquer au seul membre issu de la société civile. Que font-ils de la collégialité ?", a tweeté l’ancien proche de Guillaume Kigbafori Soro.