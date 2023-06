Côte d’Ivoire: Roseline Layo citée dans une affaire de plagiat par Affou Kéïta

La chanson ‘’Môgô Fariman’’ de Roseline Layo, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais, une polémique tourne en ce moment autour de ce titre. La chanteuse mandingue, Affou Kéïta, est montée au créneau pour accuser l’auteure de plagiat.

Roseline Layo accusée de plagiat par Affou Kéïta

Une grosse polémique entoure actuellement le nouveau single de Roseline Layo, intitulé ‘’Môgô Fariman’’. Cette chanson que les internautes ont pris pour faire un challenge sur les réseaux sociaux, fait l’objet d’une accusation de plagiat de la part de la chanteuse mandingue, Affou Kéïta. Cette dernière, dans une interview accordée à Radio Côte d’Ivoire, a affirmé que le titre qui a déjà franchi la barre du million de vues sur YouTube, est le remake de sa chanson ‘’Coucou’’ sortie en 2017.

Affou Kéïta ne parle pas du texte de la chanson en lui-même, mais plutôt de la sonorité qui lui appartient. L’artiste mandingue a fait savoir que ses tentatives d’entrer en contact avec Roseline Layo, sont restées sans succès. ‘’Roseline ne m’a jamais appelée jusqu’à présent. C’est moi qui ai appelé son mari qui est son manager, je dis que je ne veux pas d’histoire, il dit qu’ils ont déjà bouclé avec Sony. Je dis ok, comme Affou ne connait rien, on va se montrer un tout petit peu, un peu seulement. Le texte de la chanson de Roseline Layo n’est pas le mien. Mais le beat et la mélodie viennent de ma chanson ‘’Coucou’’’’, dit-elle.

Dans ses propos, la chanteuse mandingue indique qu’elle va devoir être dans l’obligation de passer par d’autres recours pour avoir gain de cause dans cette affaire. Pour l’instant, Roseline Layo, l’auteur de la célèbre chanson, ne s’est pas encore prononcée sur la question. En même temps, des observateurs estiment qu’Affou Kéïta veut profiter du succès de ce titre pour se faire entendre un tout petit peu. Parce qu’elle est effacée de la scène musicale ivoirienne depuis quelques temps.