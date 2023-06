Cinéma : Arnold Schwarzenegger revient sur l’aveu de son fils illégitime

Dans sa nouvelle série documentaire sur Netflix, intitulée ‘’Arnold’’, l’acteur américain Arnold Schwarzenegger s'est remémoré le jour où il a avoué à son épouse qu'il avait eu une liaison et un enfant illégitime avec leur femme de ménage.

Arnold Schwarzenegger : "J'ai blessé beaucoup de monde avec mes conneries. Tout le monde a souffert. Maria a souffert. Les enfants ont souffert. Joseph. Sa mère. Tout le monde"

L’acteur de cinéma américain, Arnold Schwarzenegger, présente ce mercredi 7 juin sur Netflix aux Etats-Unis sa nouvelle série documentaire consacrée à sa vie intitulée, ‘’Arnold’’. Ce documentaire consacre un aperçu intime de la vie et révèle des moments bouleversants de l’acteur et politicien. Plus de dix ans après son divorce avec la journaliste Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger a accepté de revenir sur le jour où il a avoué à son ex-épouse qu’il a eu un enfant avec leur femme de ménage, Mildred Baena.

"Maria et moi sommes allés voir un psy, et pendant l’une des séances, le psy a dit : ‘Je pense qu’aujourd’hui Maria veut aborder un sujet en particulier. Elle voudrait savoir si vous êtes le père de Joseph?’’. J’ai cru que mon cœur allait s’arrêter, et j’ai dit la vérité : ‘’Oui Maria, Joseph est mon fils'’. Elle était anéantie. J’ai eu une relation extraconjugale en 1996. Au début, je ne savais vraiment pas. J’avais juste le sentiment que plus il vieillissait, plus ça devenait clair pour moi, plus la question était de savoir comment je pouvais passer cela sous silence. Comment je pouvais garder ça secret ?", confie-t-il.

Des années après cette révélation, l’acteur de 75 ans a admis que ce sujet est encore difficile à aborder car cela rouvre à chaque fois une blessure. "J'ai blessé beaucoup de monde avec mes conneries. Tout le monde a souffert. Maria a souffert. Les enfants ont souffert. Joseph. Sa mère. Tout le monde", avoue-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Je vais devoir vivre avec cela pour le reste de ma vie’’. Après cet aveu, la femme de ménage avait quitté son époux et l'acteur lui avait acheté une maison en Californie, en 2010, tout en subvenant à ses besoins.

La femme de ménage avait pris sa retraite en 2011. La même année également, Maria Shriver mettait fin à sa relation avec Arnold Schwarzenegger, rencontré en 1977 lors d'un match de tennis, et qu'elle avait épousé en avril 1986. Par ailleurs, Arnold Schwarzenegger, dans la nouvelle série documentaire sur Netflix, a présenté ses excuses pour le scandale des attouchements dont il a fait l’objet au début des années 2000. À l'époque, l’acteur a nié ces allégations, déclarant qu'elles étaient inventées et qu'il n'avait jamais tripoté personne. Il a toutefois admis qu'il s'était parfois mal comporté.

Abordant le scandale dans le documentaire sur Netflix, l'ancien gouverneur de Californie a déclaré : ‘’Au début, j'étais un peu sur la défensive. Aujourd'hui, je peux regarder les choses en face et me dire que l'époque n'a pas vraiment d'importance. Que ce soit à l'époque de Muscle Beach (NDLR : berceau de la forme physique à Venice, Los Angeles), il y a 40 ans, ou aujourd'hui, ce n'était pas bien. C'étaient des conneries. Oubliez toutes les excuses que j’ai pu sortir, c'était mal’’.