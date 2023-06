Affaire Roseline Layo - Gadji Céli: "Affou Keïta n'a créé que 10% seulement..."

Après les déclarations de Diabo Steck au sujet de l’affaire de plagiat entre Roseline Layo et Affou Kéïta, Gadji Céli s'est, lui aussi, prononcé.

Gadji Céli : ‘’Je voudrais m'adresser à ma sœur chérie Affou Keïta. Magic System à remixé un son ‘’Fanta Diallo’’ d’Alpha Blondy, il était très très fier’’

L’affaire de plagiat qui oppose Roseline Layo et Affou Kéïta n’est pas prête de connaître un dénouement rapide. Le président de la commission d’écoute au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA), Diabo Steck a donné son avis sur la question dans une sortie médiatique. Il est encore revenu à la charge pour faire des précisions quant à l'interprétation que les gens font de son point de vue. ‘’Concernant l’affaire de plagiat entre Affou Kéïta et Roseline Layo, ni le BURIDA, ni moi n’avons tranché quoique ce soit. Car l’affaire est au service juridique du BURIDA. J'ai simplement donné mon avis en tant qu’expert. Je n’ai jamais dit que la chanson était à Affou Kéïta. Merci beaucoup de me comprendre et arrêtez toutes ces accusations non fondées’’, précise-t-il.

Après le musicien chevronné, c’est Gadji Céli, ancien président du conseil d’administration, qui s’est aussi invité dans l’affaire pour se prononcer. ‘’Je voudrais m'adresser à ma sœur chérie Affou Keïta ici. Ça fait plusieurs jours aujourd'hui qu'Affou Keïta est en froid avec sa fille Roseline layo concernant sa nouvelle chanson ‘’Môgô Fariman’’. J'aimerais attirer votre attention ici. Magic System à remixé un son ‘’Fanta Diallo’’ d’Alpha Blondy, il était très très fier. Suspect 95 Feat Tchaikabo, l'inspiration vient directement de Yodé et Siro. Ils étaient très fiers. On n'a pas entendu de bruit ici. ‘’Djessimidjeta’’ d'Arafat, on ne sait pas combien de fois ça été remixé par les artistes ivoiriens et africains, ça c'est une fierté pour Arafat. Les chansons d’Alpha Blondy, de Meiway, d'Ernesto Djédjé, Aïcha Koné... sont une source d'inspiration et de remixe pour plusieurs chanteurs et chanteuses’’, explique-t-il.

Et de continuer : ‘’La preuve, 30% des chansons d'Affou Keïta viennent d'Aïcha Koné. La deuxième preuve: 20% des chansons d'Affou Keïta viennent de la chanteuse malienne Nawa Doumbia et la troisième preuve: 25% des chansons d'Affou Keïta viennent de la chanteuse malienne Oumou Sangaré. La quatrième preuve est que 15% des chansons d'Affou Keïta viennent de la chanteuse malienne Kouman Sidibé. Affou Keïta n'a créé que 10% seulement de ses chansons. Alors, je ne vois pas où est le mal dans tout ça’’.

Le King Gadji a également donné des conseils à Affou Kéïta. Selon lui, Roseline Layo est une de ses grandes fans car au cours de ses prestations, l’artiste interprète souvent les chansons d’Affou Kéïta. Maintenant, si les chanteuses maliennes comme Oumou Sangaré et Nawa Doumbia décident d’appliquer la même position, cette situation ne va pas l’arranger. Il demande à Affou Kéïta se ressaisir.