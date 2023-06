Côte d'Ivoire : Ce qui n'a jamais été dit sur la chanson ‘’Môgô fariman’’ de Roseline Layo

Roseline Layo est au centre d’une affaire de plagiat avec sa chanson ‘’Môgô fariman’’. L’arrangeur de ce titre, Tam Sir, s’est prononcé, depuis la RDC où il est allé travailler, en direct de l’émission Showbuzz sur NCI.

Tam Sir : ‘’Affou Kéïta a laissé entendre à Roseline Layo qu’elle ne veut rien savoir et que la chanson ne doit pas sortir’’

La chanson ‘’Môgô Fariman’’, de Roseline Layo fait l’objet d'accusation de plagiat depuis sa sortie. L’affaire a éclaté après les accusations de la chanteuse Mandingue, Affou Kéïta, portées contre la jeune artiste dans un entretien à Radio Côte d’Ivoire.

Cette sortie d’Affou Kéïta vient de faire réagir l’arrangeur attitré du titre, Tam Sir. Sur les antennes de NCI le jeudi 8 juin à l’émission Showbuzz, l’arrangeur, depuis la République Démocratique du Congo (RDC) par appel vidéo à Kinshasa, a expliqué les raisons de la réalisation du titre ‘’Môgô Fariman’’.

‘’Quand on a commencé à travailler avec Roseline Layo sur sa carrière, dans nos chansons, je lui ai demandé qu’elle ne cite pas de noms et qu’après, on allait faire une chanson pour toutes les personnes qui l’ont aidées, c’est comme cela qu’un jour, j’en parle à Willy Bénédiction.

C’est comme ça qu’on a décidé de faire la chanson ‘’Garçon arrive’’ et j’ai demandé à ce que ça soit un Mix de manding et de New afro Coupé-décalé comme on le fait actuellement. Dans les recherches, j’ai constaté que Roseline a interprété la chanson d’Affou Kéïta avant qu’elle ne soit la chanteuse qu’elle est aujourd’hui.

Donc je lui ai dit que je vais m’inspirer de ça pour le beat de la chanson vu qu’elle l’apprécie bien. Quand on a fini de faire la chanson, on a demandé à Roseline de faire écouter un bout à ses fans afin de leur dire qu’on est en train de travailler, c’est comme cela que la chanson est arrivée sur TIK Tok avec le succès que nous tous on connaît’’, explique-t-il.

Poursuivant, Tam Sir a réagi à la polémique de plagiat dont Roseline Layo est accusée.

‘’Un jour, il y a Chewe, le manager de Roseline qui reçoit l’appel d’une personne qui dit être le manager d’Affou Kéïta et qu’elle aimerait que Roseline fasse un featuring avec elle sur la chanson, on était naturellement content car on a fait cette chanson pour lui rendre aussi hommage vu qu’avant, Roseline interprétait déjà sa chanson.

Toutefois, on lui dit que comme on a déjà fini de faire la chanson, qu’elle nous laisse la faire sortir et après, on fera le remix de la chaîne avec la maman Affou Kéïta. Le lendemain, elle appelle Chewe et s’est mise à le gronder en même temps en lui disant qu’elle ne veut pas que la chanson sorte et que si ça sort, on allait voir’’, avance-t-il.

Mis au parfum de la situation, Roseline Layo prend l’initiative de joindre Affou Kéïta au téléphone pour régler le malentendu, mais la chanteuse Mandingue est restée sur sa position.

‘’Quand Roseline l’appelle, elle a commencé par lui demander pardon si on ne s’est pas pris de la bonne manière en lui disant aussi que c’était une surprise qu’elle voulait lui faire, donc qu'elle l’excuse si ça ne l’a pas plu en lui expliquant certaines choses, et lui a même proposé de partager les droits sur la chanson. Suite à cela, elle a laissé entendre à Roseline qu’elle ne veut rien savoir et que la chanson ne doit pas sortir’’, souligne Tam Sir.

Et de continuer : ‘’La chanson d’Affou Kéïta est sortie depuis 2011 ou 2012 mais la rythmique et la mélodie utilisées là dedans, existent, c’est du manding qui existe depuis car j’ai eu aussi le temps de me renseigner.

C’est ainsi que j’ai fait appel à un grand frère afin qu’il vienne avec un guitariste manding afin qu’on modifie la mélodie et j'en fait aussi appel à Feni afin qu’on réfléchisse là-dessus. On a fini par tout changer en amplifiant plus le manding dans la chanson’’.

L’arrangeur a profité, dans cet échange vidéo, pour demander pardon à Affou Kéïta. ‘’Excuse-nous si on n’a pas su s’y prendre pour te rendre hommage, pardon nous sommes désolés’’, conclut-il.