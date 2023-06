Côte d'Ivoire-Droits fonciers des femmes : Alain Donwahi fait des propositions concrètes

Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, Alain Donwahi a pris part à une rencontre de haut niveau le vendredi 16 juin 2023. Au cours de cet événement organisé par la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), l’ONU Femmes, l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme, le président de la COP 15 a fait des propositions concrètes pour les droits fonciers des femmes.

Côte d'Ivoire : Alain Donwahi engagé dans la promotion des droits fonciers des femmes

Alain Donwahi a participé à une rencontre le vendredi 16 juin 2023 dans la salle de la conférence des Nations Unies, à New York.L'événement était placé sous le thème central "Femme. Sa terre. Ses droits : faire avancer l’égalité des genres et les objectifs de restauration des terres".

Dans son intervention, le président de la COP 15 Désertification, sous le regard d’Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies et d’autres personnalités ounusiennes et politiques, est revenu sur les résolutions prises lors de la COP15 pour une meilleure avancée des droits fonciers des femmes.

M. Donwahi a reconnu les efforts consentis par l’Etat de Côte d’Ivoire pour l’exercice du droit foncier des femmes. Il a aussi loué le travail d’ONG telles que « Terre et droits des femmes TERREWODECI » qui promeut le droit des femmes à travers des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités.

Le president de la COP 15 a exposé ses propositions d’actions concrètes à mener ou à renforcer pour l’amélioration des droits des femmes dans le foncier à travers le monde. Il a préconisé l’engagement de réformes juridiques, la sensibilisation et l’éducation, l’implication du secteur privé, l’accès aux crédits et aux services financiers, le renforcement des capacités, le suivi des progrès réalisés, et la synergie entre les 3 COP Désertification, Biodiversité et Climat.