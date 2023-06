Côte d'Ivoire: KKB veut ramener la paix entre les villages de Notou et de Kabiri

Côte d'Ivoire - Le 16 juin dernier, une délégation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale (MRCN), conduite par le sous-directeur de veille, d’alerte et de diagnostic, Landry Séri, a effectué une mission d’imprégnation et d’apaisement dans deux localités situées dans le nord du pays.

KKB envoie des émissaires pour la réconciliation dans le Nord de la Côte d'Ivoire

M. Landry Séri et le sous-directeur de gestion de conflits communautaires, Sylla Yacouba, étaient à Notou, sous-préfecture Morondo, dans le département de Kani (région du Worodougou) et à Karabiri, sous-préfecture de Gbongaha, département de Séguélon (région du Kabadougou), nous apprend l'AIP.

Il s’est agi, pour les émissaires du Ministre Kouadio Bertin, de ramener la paix entre les villages de Notou et de Kabiri qui se disputent une parcelle de terre depuis 2017, objet d’une vive tension entre éleveurs et agriculteurs.

Au terme des séances d’écoute et d’échanges avec les populations concernées, la mission a fait le constat que les facteurs de menaces de leur cohésion sont les conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause de la divagation des animaux, la mauvaise délimitation des terres villageoises et le non-respect des chefs et des anciens.

Selon la note d’information, la mission du MRCN a été approuvée par toutes les communautés des villages concernés. Le corps préfectoral local a été d’un apport important pour la délégation. Un calme précaire règne entre les deux villages d’où la proposition de la mission de l’organisation d’assises communautaires dans un délai d’un mois.

Le 18 mai, cette crise se mue en affrontement entre les deux villages lorsque Fanny Oumar, ressortissant de Notou, semant le riz dans sa parcelle de terre, est agressé par Konaté yacouba, ressortissant de Karabiri. Il s’en sort avec le bras gauche fracturé. Cinq hectares de son champ d’anacarde ont été incendiés.

Courant année 2022, un conflit a éclaté entre éleveurs et agriculteurs. Les affrontements qui s’en sont suivis ont entraîné plusieurs blessés, 32 bœufs tués et des éleveurs chassés. Depuis, la tension reste vive entre les deux villages et la cohésion sociale est fortement ébranlée car chaque partie (village) est prête à en découdre avec l’autre.