Nigéria : Un prophète prévient Davido d’un grave danger

Davido vient de s’offrir une nouvelle voiture. Mais, il se peut que le chanteur ne puisse pas l’utiliser. Un prophète nigérian vient de le prévenir d’un grave danger.

Un prophète avertit Davido au sujet de sa nouvelle voiture de 317 347 358 FCFA

Le chanteur nigérian, Davido, tout comme les stars de la musique, adorent frimer. Lorsqu’ils veulent se faire plaisir, ils ne lésinent pas sur les moyens.

C’est ce que l’artiste de l’Afro-beat a décidé de faire en s’offrant un vrai bolide à la somme faramineuse de 530 000 dollars, environ 317 347 358,00 Francs CFA.

Il s’agit d’un véhicule de marque Maybach Virgil Abloh S-Class S680 V12 2023.

Alors que Davido vient de réceptionner cette voiture exclusive produite en un nombre limité de seulement 150 exemplaires dans le monde, il se peut qu’il ne puisse pas la conduire.

Un homme de Dieu vient de lui adresser un message très étrange. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le serviteur de Dieu qui se nomme prophète Henry Betang, a interdit au chanteur nigérian d’utiliser le véhicule.

S’il veut être à l’abri d’un grand danger, il doit le vendre ou l’offrir à quelqu’un. Sinon, le diable rôde autour de lui en permanence.

‘’Le seigneur m’a dit de ne pas utiliser la voiture qu’il a récemment achetée. Qu’il la vende, ne l’utilise pas car le diable a prévu d’utiliser la voiture pour t’atteindre. Dieu l’a béni mais le diable a prévu de le tuer’’, déclare-t-il.

L’homme de Dieu a également ajouté que la star de la musique nigériane devrait mettre un point d’honneur sur les jours de mardi et de jeudi de chaque semaine.

Mais, s’il ne se produisait pas un drame durant ces deux jours, le prophète souligne qu’il a eu une vision d’avertir Davido.

‘’Je ne sais pas quelle semaine mais j’ai vu quelque chose de grave lui arriver le mardi ou le jeudi de la semaine. Il ne doit pas utiliser le véhicule qu’il vient d’acheter. Il devrait plutôt le vendre.

J’utilise ce canal pour faire passer le message au chanteur et à son équipe. Il peut éviter les ennuis s’il écoute cet avertissement prophétique et je veux que tous ses fans prient pour le chanteur et son entourage’’, ajoute-t-il.

Pour l’instant, le chanteur n’a pas encore répondu à la sortie médiatique de cet homme de Dieu.

Davido qui vient aussi de faire son retour sur la scène musicale après le décès de son fils de 3 ans.