Côte d'Ivoire - Tiassalé : L'Esplanade de la discorde

À la faveur de la fête de Tabaski ou Aïd-el-Kebir qui aura lieu le mercredi 28 juin 2023, Alpha Sanogo, le candidat désigné du RHDP aux élections municipales du 02 septembre prochain, a prévu de communier, le samedi 1er juillet, avec la population au cours d'une célébration prévue pour se tenir à l'esplanade de la mairie de Tiassalé.

Tiassalé - Fête de Tabaski 2023: Qui veut empêcher Alpha Sanogo de communier avec la population ?

Depuis le 14 juin, les organisateurs de l'édition 2023 de la fête de Tabaski à Tiassalé, sont à pied d'oeuvre pour la réussite de cet événement et ont même adressé un courrier, à cet effet, au maire de la commune.

Mais, à moins d'une semaine de cette communion, le maire Assalé Tiémoko fait planer un sérieux doute sur l'activité.

Et pour cause! Le vendredi 23 juin dernier, les organisateurs ont été informés par les services de la mairie, que l'esplanade sera occupée, le vendredi 30 juin 2023, par une autre activité du Député-Maire, veille de la célébration de la fête de Tabaski prévue avec Alpha Sanogo.

En conséquence, ce ne sera qu'en début d'après-midi du 1er juillet, que l'espace sera libéré et donc libre.

Quand on sait que l'organisation d'un événement tel que celui prévu, nécessite, au moins 24 heures avant, que la logistique soit installée et les essayages, réalisés, pour éviter d'éventuels désagréments, on se demande s'il n'y a pas des desseins cachés surtout que plusieurs agents de la mairie contactés, ont marqué leur surprise concernant l'activité du vendredi 30 juin, qui n'était guère au programme.

Rebelote !

Selon un des organisateurs de la célébration du 1er juillet, ce n'est pas la première fois que l'équipe d'Alpha Sanogo, est confrontée à de pareilles situations.

À l'occasion de la célébration de la fête des mères en juin 2022, le Responsable du Service socioculturel de la mairie de Tiassalé, a fait des difficultés pour l'obtention du terrain de l'ex société d'ananas, SAFCO.

Le même désagrément s'est produit lors du Concerto pour l'indépendance en 2022 et même à la faveur de l’édition Bonjour 2023 en février dernier, pour l'obtention de l'esplanade de la mairie.

Il a fallu les interventions, respectivement, de Mme la Secrétaire Générale de Préfecture et du Préfet Vakaba Koné pour que l'espace soit octroyé.

Constituant l’une des deux plus grandes fêtes de l’Islam, l’Aïd-el-Kebir se tient au lendemain de la station d’Arafat.

La Tabaski, également jour de la fête du Sacrifice (al-Adh-hâ), est marquée par l’immolation d’une bête, de préférence un bélier, en signe de perpétuation du sacrifice du Prophète Ibrahim, considéré comme le père des croyants, pour Allah, le Dieu unique.

Elle est commémorée le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah qui est le douzième du calendrier hégirien. Ce mois est aussi celui du Hadj, le pèlerinage rituel aux lieux saints de l’Islam.