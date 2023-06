Cameroun : Qui est l'auteur de la grossesse de Nathalie koah?

L’infleunceuse camerounaise, Nathalie Koah attend son deuxième enfant. Elle a dévoilé ce samedi 24 juin sur Facebook et Instagram, son ventre arrondi.

Nathalie koah enceinte de son deuxième enfant

La femme d’affaires camerounaise, Nathalie Koah, attend un heureux événement. Depuis ce samedi 24 juin, les images de l’infuenceuse avec un ventre arrondi, ont envahi les réseaux sociaux.

Elle a donné la primeur de la bonne nouvelle à l’administrateur de la page Peupah Zouzoua.

‘’J’ai donné l’exclusivité de l’annonce et l’interview à Peupah zouzoua pour son professionnalisme. Comme certains blogueurs, il était au courant par des personnes malveillantes, de ma grossesse encore à son stade précoce embryonnaire.

Au lieu de publier avec sur sa page preuve à l’appui, il s’est humainement approché de moi et m’en a parlé. J’ai salué la démarche et lui ai humblement demandé de respecter mon choix à la discrétion, de protéger ma santé mentale de femme fragile.

Il a accepté sans aucune forme de contrepartie. Des mois après, j’ai personnellement décidé de lui exprimer ma reconnaissance en soutenant son projet avenir’’, écrit-elle.

D’ailleurs, les spéculations allaient déjà bon train sur la toile, que l’ex-hôtesse de l’air avait caché sa grossesse.

‘’Je n'ai jamais nié ma grossesse! j'ai en revanche refusé et avec la plus grande force des félicitations anticipées de curieux à qui je n'avais pour des raisons strictement personnelles, rien annoncé ! J'ai encore ce droit il me semble.

Quand on ne vous a rien annoncé officiellement, abstenez vous de féliciter les gens. ça n'a rien de sain comme approche !!!! C'est plus poli et moins intrusif de féliciter une personne qui t'a officiellement dit qu'elle est enceinte’’, renchérit-elle.

Cependant, plus haut, Nathalie Koah indiquait qu’elle a accordé une interview à Peupah Zouzoua dans son nouveau projet qui est la sortie prochaine de son tabloïd baptisé ‘’Zouzoua Magazine’’.

Et c’est sur ses réseaux sociaux qu’elle a dévoilé son ventre arrondi sur la Une du premier numéro du magazine. Les commentaires de félicitations ont commencé à se multiplier sur la toile.

Mais, la seule question qui brûle les lèvres des nombreux internautes, est de savoir qui est l’auteur de la grossesse de l’influenceuse. Sûrement, la réponse se trouve dans ‘’Zouzoua Magazine’’.