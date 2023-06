Côte d'Ivoire : L'ambition de faire de 2023, l'année de la Jeunesse, se concrétise

Le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son message à la nation du 31 décembre 2022, a érigé la cause de la jeunesse en priorité nationale déclarant pour la Côte d’Ivoire, « 2023, année de la jeunesse ».

Année de la Jeunesse : Le gouvernement lance un programme de formation pour 5000 jeunes dans les métiers de sport

Depuis cette date, le gouvernement, à travers le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, concrétise cette ambition forte en mettant en œuvre un nombre important d’actions et de dispositifs dans tous les domaines de la vie des jeunes, pour les soutenir au quotidien et leur permettre de construire leur projet de vie.

C’est dans cette optique et pour poursuivre l’insertion durable de la jeunesse ivoirienne, que le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, en collaboration avec le Ministère des Sports et le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, lance un programme de formation dans le domaine du sport.

Le lancement est prévu pour ce lundi 26 juin 2023 au Palais des sports de Treichville sous la présidence du Premier Ministre, Patrick Achi.

5000 jeunes seront impactés par ce programme de formation qui vise à donner aux jeunes, des qualifications reconnues et valorisées avec des parcours de formation normés et solides dans 28 secteurs d’activités de sport.

ll s’agit entre autres de Moniteur sportif, de Moniteur de fitness, de Maître-nageur-sauveteur, de Vendeur d’article de sport au détail, de Gestionnaire d’équipement et installation sportive, de Fabricant d’article et équipements de sport, Médailles et trophées, Poteaux/filets,

Ballon, de tenues de sport, Equipements électriques/électroniques, d’Equipements en bois, de Reporter photographe, Agent d’accueil, de Stadier, de Contrôleur d’accès dans un EPR, d’Opérateur vidéo-surveillance, d’Opérateur son et lumière, d’Agent de maintenance,

réparation et entretien de pelouse naturelle/synthétique, d’Agent d’entretien et de maintenance de piscine, d’Electricien bâtiment, d’Electronicien option DEL/LED, d’Agent de froid et climatisation, d’Agent de construction métallique /soudure,

de Plombier, de Menuisier, de Peintre, de Maçon, d’Ouvrier pépiniériste spécialisé en plantage de gazon, de Secouriste, de

Masseur bien-être/Spa, d’Alphabétiseur numérique, de Métier d’art et décoration et Pâtissier.

La volonté du gouvernement, sous le leadership du Président de la République, de démultiplier d’importants leviers d’actions pour répondre aux attentes des jeunes, n’est plus à démontrer.