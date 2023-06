Côte d'Ivoire Terminal décroche 3 étoiles du label "Green Terminal"

Depuis le 26 mai 2023, Côte d'Ivoire Terminal, filiale d' AGL (Africa Global Logistics), concessionnaire du second Terminal à conteneur du port d'Abidjan, a décroché les trois étoiles du label Green Terminal. La distinction représentant le meilleur score de cette certification environnementale a été attribué par Bureau Veritas, apprend-on dans un communiqué de presse.

Certification Green terminal : Côte d'Ivoire Terminal, 10e concession portuaire labellisée d' AGL

Côte d'Ivoire Terminal est désormais la 10e concession portuaire labellisée du groupe AGL. Elle est aussi la première à obtenir un score au-delà de 90 %. En effet, le 26 mai 2023, Bureau Veritas a décerné les trois étoiles du label Green Terminal à la filiale d'Africa Global Logistics. Cette distinction, faut-il le rappeler, atteste du faible impact des acticvités de l'entreprise sur l'environnement.

Les experts de Bureau Veritas ont évalué l’entreprise, à travers un audit réalisé sur la base des huit piliers du processus de labellisation « Green Terminal », développé par AGL, notamment les processus opérationnels, la construction des infrastructures conformes aux standards internationaux, la gestion des déchets, la formation des collaborateurs, et la bonne gestion des problématiques environnementales.

Notons que Côte d'Ivoire Terminal a été construite afin de répondre aux normes environnementales les plus strictes. Ainsi, le terminal est doté d’équipements 100 % électriques notamment, 36 tracteurs, 13 portiques de parc ainsi que 6 portiques de quai. L’entreprise s’est également engagée dans la digitalisation de ses procédures, afin d’accroitre sa productivité.

Ces innovations sont perceptibles au niveau de la gestion automatisée des guérites, la prise de rendez-vous en ligne pour la livraison et l’enlèvement des conteneurs, mais également, le règlement en ligne de ses prestations. "L’obtention du label Green Terminal est la preuve de l’engagement de Côte d’Ivoire Terminal en faveur de la réduction de son impact sur l’environnement. Cette labellisation vient certifier notre démarche responsable et nous encourage à poursuivre nos efforts pour faire de notre terminal, un exemple», a dit Koen De Backker, directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

"Le port d’Abidjan se réjouit de l’obtention par Côte d’Ivoire Terminal de la certification Green Terminal. Cette labellisation qui intervient un an après celle du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan vient confirmer l’engagement de la plateforme portuaire en faveur du développement durable. Cela passe par l'appropriation des bonnes pratiques et le respect des normes environnementales. La certification Green Terminal rentre dans ce cadre et nous félicitons Côte d’Ivoire Terminal et encourageons toutes nos parties intéressées à s'inscrire dans cette démarche de certification environnementale", a fait savoir Hien Yacouba Sié, directeur général du Port autonome d’Abidjan.

Selon Olivier de Noray, directeur général des Ports et concessions chez AGL, la certification de Côte d'Ivoire Terminal consolide la vision d'AGL de faire de tous les terminaux portuaires opérés par le groupe des plateformes dont les activités sont respectueuses de l’environnement. "Nous voulons ainsi contribuer au développement durable de l’Afrique, aussi bien par nos performances que par le respect de l’environnement", a-t-il continué.

Le label Green Terminal lancé en juin 2021 par AGL, en partenariat avec Bureau Veritas, vise à contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités à partir d’une méthodologie couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales;

Après un appel d’offres international, le consortium AGL et APM Terminals s’est vu confier la construction et la gestion du 2e terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. Grâce à un investissement de plus de 262 milliards de FCFA, ce nouveau terminal à conteneurs est capable de traiter plus d’1,5 million de conteneurs EVP par an et d’accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau, le long de ses 1 100 mètres de quais.