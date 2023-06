CAN U23: La Guinée ne va rien céder au Ghana, prévient le sélectionneur

La Guinée et le Ghana ont tous les deux, trois points après deux matches joués, mais grâce à un meilleur goal average. Le Syli pointe à la deuxième place du groupe A.

La Guinée et le Ghana se disputent la 2e place du groupe A de la CAN U23

Ce vendredi 30 juin, deux matchs de la CAN U23 sont au programme dans le groupe A : Congo-Maroc et Guinée-Ghana. Si le Maroc, qui accueille le tournoi, est déjà qualifié pour les demi-finales, on connaîtra donc le nom du second qualifié pour le dernier carré en fin de soirée.

Zoom sur ces deux matchs et en particulier ce duel entre la Guinée et les Black Meteors.

La Guinée et son sélectionneur Morlaye Cissé feront face à leur destin, ce vendredi à Tanger, contre le Ghana dans un match comptant pour la cinquième journée de la Coupe d’Afrique des Nations U23 CAF_ Maroc 2023.

Les Guinéens peuvent se contenter d’un match nul lors de ce duel entre deux nations ouest-africaines. Une option que réfute le tacticien guinéen :

“Nous ne viserons pas le match nul. Nous respectons l'équipe du Ghana, mais nous savons ce qu'il faut pour gagner contre eux, car nous sommes ici pour nous qualifier pour les Jeux olympiques"

Présent également en conférence de presse de veille de match, Madou Keita a clairement indiqué que l'équipe était dans les meilleures dispositions pour remporter le match contre le Ghana : "Il y a beaucoup d'ondes positives dans l'équipe et cela nous motive à aller chercher la victoire".

Pour rappel, les troupes guinéennes s'étaient inclinées lors de leur premier match contre les Lionceaux de l'Atlas (2-1), dans des circonstances pour le moins controversées.

Lors de la deuxième journée, ils avaient su l'emporter devant le Congo (1-3). De leur côté, les Ghanéens ont commencé par une victoire contre le Congo (3-2) avant de subir une lourde défaite contre le pays hôte, le Maroc (5-1).