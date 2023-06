Foot : N'Golo Kanté devient propriétaire d’un club en Belgique

N’Golo Kanté, en parallèle de sa carrière de joueur en Arabie saoudite, est devenu depuis le jeudi 29 juin le nouveau propriétaire du club belge du Royal Excelsior Virton.

N’Golo Kanté rachète le club belge du Royal Excelsior Virton

Les supporters français et surtout ceux du milieu de terrain, N’Golo Kanté, vont à présent connaître une autre facette de l’ancien joueur de Chelsea en Angleterre.

Le champion du monde avec les Bleus en 2018 qui vient de signer dans le club d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, est devenu depuis le jeudi 29 juin, le nouveau propriétaire du club belge du Royal Excelsior Virton.

Cette équipe qui est passée de la deuxième à troisième division à l'issue de la saison 2022-2023, était la propriété de l'homme d'affaires luxembourgeois, Flavio Becca depuis 2018.

La passation entre le joueur de 32 ans et l’homme d’affaires sera effective ce samedi 1er juillet. Dans un communiqué publié par le club belge et intitulé : Ensemble, toujours plus haut, il est écrit qu’un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours.

La première mission du milieu tricolore sera de faire remonter en deuxième division ce club qui a été relégué à l’issue de la saison 2022-2023.

En outre, le club belge, par la voix de N’Golo Kanté, invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et digne des supporters de l'Excelsior.

‘’Poussée par sa passion du football, la volonté de N'Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son académie des jeunes. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg’’, écrit le club belge.

Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir comment le français qui va évoluer en Arabie Saoudite, va pouvoir diriger son club loin de la Belgique ou le confier à d’autres personnes.