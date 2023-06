Côte d'Ivoire: 20 permis de conduire invalidés et 10.978 points retirés

Le Ministère des Transports de Côte d'Ivoire a présenté le bilan à mi-parcours du dispositif du permis à points entré en vigueur le 01 mars 2023.

Incivisme sur les routes: Les voitures particulières, les plus impliquées en Côte d'Ivoire

Plusieurs points positifs ont révélé l'efficacité du dispositif dans la lutte contre l'incivisme routier. Il s'agit notamment d'une réduction de la vitesse moyenne dans le Grand Abidjan à environ 59 km/h, avec une baisse des infractions donnant potentiellement lieu à des retraits de points.

Ainsi, du 01 mars au 30 mai 2023, il a été enregistré 20 permis de conduire invalidés pour solde épuisé et 10.978 points retirés. 97% des retraits sont dûs à des dépassements de vitesse de 20 à 25 km/h. 10.251 points ont été retirés aux conducteurs des voitures particulières, soit 93,38% contre 408 points retirés aux camionnettes soit 3,70%.

Selon l'âge du permis de conduire, 5.042 points ont été retirés à des permis de plus de 10 ans, 3.784 points à des permis compris entre 05 et 10 ans, tandis que 2.049 points ont été retirés aux permis compris entre 0 et 05 ans.

Il a été également enregistré 100 cas de réclamation pour changement d'impliqués avec 65 traités et 38 en traitement, 37 cas de réclamation pour restitution de points où 26 ont été traités et 11 sont en traitement.