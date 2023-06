France: La gendarmerie déployée contre les émeutiers

Émeutes en France liées à la mort de Nahel: les premières mesures pour endiguer la violence. Annulation de certains rassemblements publics et Élisabeth Borne annonce le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie.

Émeutes suite à la mort Nahel: 29 hélicoptères, le Raid, la BRI et le GIGN mobilisés en France

Pillages, incendies... Paris et sa banlieue, tout comme d'autres villes en France, ont été en proie jeudi à une nouvelle nuit de violences après la mort mardi à Nanterre de Nahel. Gérald Darmanin a demandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France après 21 heures, et Élisabeth Borne a annoncé le déploiement de blindés de la gendarmerie.

"Des moyens supplémentaires" vont être déployés par le ministère de l'Intérieur, a annoncé Emmanuel Macron, dont des blindés de la gendarmerie.

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a appelé dans une circulaire la réponse pénale "rapide, ferme et systématique" qu'il souhaite à l'encontre des auteurs de violences urbaines après la mort de Nahel, y compris à l'égard des mineurs et de leurs parents.

"L'ampleur des exactions commises depuis plusieurs jours dans de nombreuses villes du territoire national appelle une organisation qui permette d'apporter un traitement efficient des procédures initiées sur ces faits, à même de donner une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre de leurs auteurs", indique le ministre dans cette circulaire adressée aux parquets.

La France, par la voix du Quai d'Orsay, a jugé "totalement infondée" l'accusation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme selon laquelle elle connaît des problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l'ordre.

"Toute accusation de racisme ou de discrimination systémiques par les forces de l'ordre en France est totalement infondée", a réagi le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué.