Côte d’Ivoire: 1234 victimes de la traite des personnes secourues en 2022

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a révélé que 1.234 victimes de la traite des personnes ont été secourues et prises en charge en Côte d’Ivoire en 2022.

La Côte d’Ivoire renforce la prévention, la protection des victimes, la poursuite des trafiquants

Elle a donné l’information lors de la conférence régionale initiée par la CEDEAO sur la lutte contre la traite des êtres humains en Sierra-Leone du 24 au 27 avril 2023.

« En matière de lutte contre la traite des personnes, malgré les efforts individuels des pays, le nombre de victimes ne cesse de croître. À titre d’exemple, en 2022, ce sont 1234 victimes qui ont été secourues et prises en charge en Côte d’Ivoire. 56 d’entre elles ont pu être mises en apprentissage quand 49 trafiquants ont été poursuivis », a affirmé Myss Belmonde Dogo.

La ministre a rappelé les points clés de la stratégie ivoirienne visant à endiguer le fléau. « La Côte d’Ivoire a présenté son plan d’actions et le pays a aussi adopté la feuille de route », a-t-elle précisé.

Selon elle, il s’agit d’éléments importants qui alignent cette feuille de route sur quatre Points, à savoir : la prévention, la protection des victimes, la poursuite des trafiquants et le partenariat. Et d‘indiquer que la Côte d’Ivoire a pu introduire dans son dispositif la formation des agents de police sur la traite des personnes.

En plus de la police et de l’éducation nationale, les formations au niveau du social et de la justice sont également ciblées. « Nous travaillons à ce que cela se fasse également dans les écoles pour que l’enfant, dès son plus jeune âge, sache que cette thématique existe et que c’est un fléau à combattre car il décime l’humanité », a-t-elle expliqué.

Cette rencontre était d’une grande importance car elle a permis un échange d’expériences qui a abouti à l’élaboration et à l’adoption de la feuille d’actions conjointes pour une lutte encore plus efficace contre la traite des êtres humains.