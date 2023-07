Crise de la data : Pourquoi la commission d'enquête ne verra pas le jour

La crise de la data connait un autre rebondissement. En effet, selon une publication du député-maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, le groupe parlementaire RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a retiré le texte devant aboutir à la création d'une commission d'enquête.

Crise de la data : Assalé Tiémoko fait de nouvelles révélations

Il y a du nouveau dans l'affaire de la crise de la data. En effet, alors que les Ivoiriens s'attendent à la création de la commission d'enquête, Assalé Tiémoko vient de faire savoir que cet organe ne verra pas le jour.

"J'ai participé activement au débat sur la question dans cette Commission, présidée par l'honorable Émile Guirieoulou. La résolution a été présentée par le groupe parlementaire RHDP, groupe majoritaire au Parlement. Après l'étape franchie de la Commission le 15 mai, la résolution devrait être soumise à la plénière pour être adoptée par tous les députés, dans ce mois de juin. Eh bien, cette Commission d'enquête ne verra plus le jour. Pour la simple raison que le groupe parlementaire Rhdp a décidé de retirer le texte qu'il avait librement déposé", a confié le député-maire de Tiassalé sur sa page Facebook.

Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a été secoué par la crise de la data au cours de laquelle des voix se sont élevées pour dénoncer l'augmentation du coût de l'Internet. Depuis le 15 mai 2023, une résolution avait été adoptée à l'unanimité afin de faire la lumière sur l'origine de cette affaire et aussi sur les coûts pratiqués par Canal + en Côte d'Ivoire, à l'issue de plusieurs heures de discussion, par les députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement.

Cette Commission d'enquête devrait, entre autres choses, entendre toute personne susceptible d'éclairer l'Assemblée nationale sur cette crise et évaluer la politique du gouvernement en matière de télécommunications, a rappelé Assalé Tiémoko. "Tout d'un coup, la vérité sur l'origine des augmentations des coûts de la data en Côte d'Ivoire, éclate en pleine lumière. Il ne reste plus qu'à "attendre au tournant, celui qui (dit-on) a failli créer des troubles à l'ordre public avec son boycott et qui devra le payer", a-t-il conclu. Qui a donc intérêt que ladite commission naisse ?