Côte d'Ivoire: Le RHDP perd un autre cadre en moins de 48h

C'est un nouveau coup dur en moins de 48 heures pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix(RHDP). Après le décès de N'Guessan Appia Francois, candidat RHDP à l'élection municipale à N'Douci dans la nuit du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin dernier, le parti d'Alassane Ouattara vient de perdre un autre cadre, vendredi 02 juin 2023.

Il s'agit de Kouamé N'Guessan, ancien député de la circonscription de Gbolouville et N'Douci communes et sous-préfectures pendant plus de 20 ans.

De source bien introduite, le décès du transfuge du PDCI-RDA est survenu en France où il s'y était rendu pour des soins médicaux des semaines avant.

Enseignant de formation, Kouamé N'Guessan avait passé la main à Dr Assahouré David pour les élections législatives de novembre 2016.

L'habitude étant une seconde nature, l'homme ne s'est pas éloigné totalement de la politique. Il était même passé conseiller politique pour nombre de cadres du RHDP dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

Notamment, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre dont il a porté la candidature aux régionales en 2018.

L'actuel président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, candidat à sa propre succession aux élections locales du 02 septembre prochain, s'incline avec respect devant la mémoire de l'illustre disparu et présente ses sincères condoléances à son épouse et à ses enfants.

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par la famille du défunt.

La direction de Afrique sur-7 présente également ses sincères condoléances à la famille biologique et politique de l'honorable Kouamé N'Guessan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional