Côte d'Ivoire - N'Douci: Le RHDP perd son candidat à l'élection municipale

À moins de 4 mois des élections couplées municipales et régionales du 02 septembre prochain, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) dans l'Agnéby-Tiassa, vient de perdre son candidat à l'élection municipale à N'Douci.

N'Douci : Décès de N'Guessan Appia Francois, candidat du RHDP aux municipales 2023

N'Guessan Appia Francois, c'est de lui qu'il s'agit, est passé de vie à trépas dans la nuit du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin 2023 dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan.

«Tu es le grand frère qui a été le papa pour nous les plus petits. Caterpillar comme tout le monde t'appelait. Bâtisseur, homme au grand cœur, tu as tenu toute la famille N'Guessan jusqu'à ton dernier souffle.

Saches que, tu as fait naître en nous cette envie de bâtir et aider son prochain. Pars dans la paix du Seigneur mais sois rassuré que nous tes petits frères allons terminer les œuvres que tu as commencé.

On ira jusqu'au bout pour faire de la commune de N'Douci ce que tu as toujours voulu » , peut-on lire sur la page facebook de Felix Ouffoué N'Guessan, frère cadet du défunt.

Directeur général de C2I (société informatique) et membre du Rotary club international, N'Guessan Appia avait pris part, le dimanche 28 mai dernier, à la cérémonie de présentation officielle des candidats RHDP dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

Cérémonie qui a enregistré la présence du vice-président du directoire du parti d'Alassane Ouattara, Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, membre du directoire.

Les circonstances de la mort du candidat RHDP, ne sont pas encore connues pour l'heure.

La rédaction de Afrique sur-7 présente ses sincères condoléances à la famille biologique et politique du défunt.

Tizié TO Bi

Correspondant régional