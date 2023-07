Régionales dans le Haut-Sassandra 2023: Les femmes d' Issia choisissent Mamadou Touré

Les femmes des 6 cantons du département d’Issia et des faitières des organisations féminines de Issia étaient à l’honneur le samedi 1er Juillet 2023. C’était à l’occasion de la célébration de la fête des Mères initiée par l’union des femmes pour le développement du département d’Issia, présidée par Rachelle Gogoua, membre active de la société civile ivoirienne.

Rachelle Gogoua aux femmes d' Issia : "C'est Mamadou Touré la solution"

Cette cérémonie était parrainée par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, par ailleurs fils de la région.

A cette occasion, Rachelle Gogoua a exhorté les femmes de sa structure à choisir Mamadou Touré, candidat du RHDP aux élections régionales à venir.

« Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis venu vous présenter votre fils. Je suis venu le mettre dans votre main. Femmes d’Issia, est-ce que vous voulez être heureuse ? C'est Mamadou Touré la solution », a-t-elle galvanisé.

Prenant la parole, Mamadou Touré a salué la forte mobilisation de ces femmes issues des cantons Yocolo, Zabouao, Niaboua, Boguhé, Lobouo et Balo. Il a assuré que « les femmes seront au cœur du dispositif que nous mettrons en place pour le bonheur des populations du Haut-Sassandra».

« Je compte sur vous. Nous comptons sur vous. C'est notre affaire à tous. Ce n'est pas Mamadou Touré seul. C'est une affaire des fils et filles du Haut Sassandra. Continuons de mobiliser. Allez dans les campements et villages reculés pour dire que le soleil a commencé à se lever sur le Haut Sassandra et Issia », a-t-il ajouté.

Avant d’offrir 8 tricycles et 8 broyeuses à ces femmes avec pour objectif de les sortir de la pauvreté.