Mutinerie de Wagner : Les États-Unis assurent de leur non-implication à la Russie

Suite à la mutinerie de Wagner, William Burns (directeur de la CIA) a appelé cette semaine Sergey Naryshkin (directeur du service russe de renseignement extérieur (SVR)) pour le rassurer de ce que les États-Unis n’ont absolument rien à voir avec la tentative de mutinerie.

Les États-Unis réfutent tout rôle dans la mutinerie de Wagner

Ces dernières semaines, la Russie fait encore plus l'actualité suite à la tentative de mutinerie de Wagner, la société de sécurité privée utilisée par le Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine. Evgeny Prigozhin et ses hommes avaient marché sur Moscou avant d'arrêter brutalement leur marche vers la capitale russe. Depuis, l'homme d'affaires sulfureux subit une purge décrétée par Vladimir Poutine en personne avec la perte du contrôle de son organisation militaire ainsi que la fermeture de plusieurs médias et canaux médiatiques qu'il contrôlait.

Pour beaucoup, Evgeny Prigozhin aurait été retourné par les États-Unis, qui tentent ici de se dédouaner de toutes responsabilités dans cette affaire. Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches de la CIA, le directeur William Burns aurait contacté son homologue russe du renseignement pour le rassurer sur le fait que son pays n'avait joué aucun rôle dans cette affaire.

Selon cette source, la conversation téléphonique entre Burns et Naryshkin était le premier échange de très haut niveau entre les États-Unis et la Russie depuis l'incident de la tentative de mutinerie de Wagner. Cet échange aurait eu lieu à l'initiée de la partie américaine, qui tenait à faire passer le message de ce que les USA "n'étaient pas impliqués" dans les actions du fondateur de Wagner, Evgeny Prigozhin. Toujours dans la démarche pour éviter des tensions plus fortes avec la Russie, William Burns a fait savoir que ses services n'avaient pas l'intention de jouer un rôle quelconque dans cette affaire.

De l'échange Burns - Naryshkin

Selon le journal, Burns a déclaré à Naryshkin que « les États-Unis n’ont joué aucun rôle dans la mutinerie et que l'incident était une affaire intérieure de la Russie. »

En effet, dans la soirée du 23 juin, de nombreux enregistrements audios publiés sur la chaîne Telegram du fondateur de Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, évoquaient des tensions entre son organisation et l'armée régulière russe. Il avait affirmé que ses unités avaient été attaquées par l'armée russe.

Le ministère russe de la Défense avait alors qualifié les allégations du patron de Wagner de fake news. Sauf que les unités PMC qui ont soutenu Prigozhin s'étaient ensuite dirigées vers Rostov-on-Don et vers Moscou. Le Service fédéral de sécurité (FSB) a ouvert une enquête pénale sur les appels à la mutinerie armée. Le président russe, Vladimir Poutine, dans un discours télévisé à la nation le 24 juin, a qualifié de « trahison » cette action du groupe Wagner.

Plus tard, le 24 juin, une médiation a été proposée par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, en coordination avec Poutine. Il a eu des entretiens avec Prigozhin, ce qui a conduit le PMC à se retirer des territoires pénétrés en Russie pour regagner ses camps de base. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite déclaré que les autorités russes se sont engagées à ne pas poursuivre les combattants de Wagner PMC qui ont pris part à la mutinerie à la lumière de leurs "réalisations de première ligne".

L'affaire pénale pour mutinerie armée a été abandonnée, a indiqué le FSB. Sauf que depuis la médiation biélorusse, Evgeny Prigozhin est réfugié à l'étranger et n'aurait plus le contrôle sur ses troupes engagées en Ukraine. À noter que la Russie semblait avoir décidé de prendre le contrôle direct de Wagner, dès début mai, pour stopper les querelles entre les chefs de l'organisation et le commandement de l'armée russe.