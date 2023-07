Côte d'Ivoire : Huit (8) morts dans l'effondrement d'un immeuble R+6 à Cocody

Le vendredi 30 juin 2023, aux environs de 11 heures, une alerte parvenue à nos services faisait état de l’effondrement d’un immeuble R+6 en construction à Bessikoi belle-cour, dans la commune de Cocody.

Réaction vigoureuse du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme suite à l'effondrement d’un immeuble R+6 en construction à Bessikoi belle-cour, dans la commune de Cocody

La Plateforme Collaborative de Contrôle des Constructions (PCCC) a immédiatement diligenté une équipe sur les lieux, à l’effet de s’enquérir de la situation.

Les premiers constats ont révélé qu’il s’agit de l'effondrement d’un immeuble R+6, non autorisé, en cours de construction. Le bilan provisoire de ce drame fait état de huit (8) morts et neuf (9) blessés, évacués d’urgence dans un établissement sanitaire.

Il importe de souligner que ce chantier, non autorisé, a fait l’objet de nombreux contrôles par nos services, et ce, depuis 2021, via de multiples injonctions d’arrêt des travaux notifiées au maître d’ouvrage (propriétaire).

Ce sont :

- un procès-verbal de constat d’infraction, notifié le 06 septembre 2021 ;

- un procès-verbal de poursuite des travaux, notifié le 13 décembre 2021.

Suite à la notification du procès-verbal de poursuite des travaux, nos services ont constaté un arrêt effectif des activités sur le chantier.

Cependant, le 24 mai 2023, nos équipes ont pu à nouveau constater une reprise illégale et non-autorisée des travaux de construction de l’immeuble, atteignant cette fois-ci le sixième étage.

Une convocation a alors été notifiée sur le chantier, à laquelle le maître d’ouvrage n’a pas daigné répondre, jusqu’à ce que survienne, le vendredi 30 juin 2023, l’effondrement de l’immeuble.

Tout en souhaitant nos condoléances aux familles éplorées et un prompt rétablissement aux blessés, le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, invite encore une fois les maîtres d’ouvrage (propriétaires), à faire preuve de plus de civisme et de responsabilité, en se conformant aux prescriptions du code de la construction, qui imposent entre autres, l’obtention préalable d’un Permis de Construire, le recours obligatoire à un architecte et à des professionnels du cadre bâti, à toutes les étapes de la construction.

Il convient aussi de rappeler que le non-respect de ces règles expose tout contrevenant à la rigueur de la Loi.