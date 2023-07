Sénégal : Le coup de pied de Macky Sall aux dictateurs et tripatouilleurs de constitutions (Opinion)

Le président Sénégalais, Macky Sall, a mis fin à des mois de suspense sur le fait qu'il brigue un 3ème mandat ou pas à la tête du Sénégal...

Macky Sall décide de rentrer dans l'histoire par la grande porte.... mais...

Le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Nigéria et l'Afrique du Sud font partie des quelques pays Africains dont les récents présidents ont décidé de SORTIR DE L'HISTOIRE PAR LA GRANDE PORTE en refusant d'appeler "sale c..." le peuple en jouant sur les articles de la constitution et démontrant que la couleur blanche est en faite noire, si on éteint la lumière...."

Macky a été confronté à 5 GRANDES PRESSIONS...

- son entourage

- les présidents Africains qui ont goûté au 3 et le poussait à ne pas faire l'exception

- les présidents occidentaux qui l'encourageait à respecter stricto census la constitution



-les présidents passés du Sénégal qui ont toujours respecté la constitution de leur pays (Senghor, Diouf, Wade...)

- sa conscience et toutes ses VAR

MAIS POUR CERTAINS SÉNÉGALAIS

1. SEUL L'EFFECTIVE NON PARTICIPATION ET LA TRANSITION PACIFIQUE AU FÉVRIER 2024 sera la VRAIE PREUVE.... citant des présidents de la sous-région qui avaient annoncé pareil à grands bruits, devant témoins.... et ont du se rétracter sur la parole donnée...

2. QUID MAINTENANT DU CAS SANKO ?

Macky va t il laisser libre cours à la vague Sanko ou mettre un dauphin ?

3. Un coup dur pour les dictateurs et tripatouilleurs de constitutions Africains... qui viennent de perdre un poids lourd qui aurait étayé leur confrérie...

...le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a également décidé de ne pas toucher à la constitution du Ghana et se retirer après ce 2ème mandat en cours et qui fini l'année prochaine.

En collaboration avec des académiciens et centres de recherche est organisé ce 27 Juillet en virtuel et présentiel, un colloque sur QUEL TYPE DE DÉMOCRATIE POUR LA PAIX, LES LIBERTÉS ET LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE ?

VOS AVIS EN TANT QUE AFRICAINS, DIASPORA, EUROPÉENS, AMÉRICAINS OU ASIATIQUES

Samuel Mathey,

Ph.D., MBA, MA