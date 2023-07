Municipales à Bouaké: Les enseignants RHDP se mobilisent pour la victoire d’Amadou Koné

Après la grande cérémonie d’hommage et de reconnaissance au Président Alassane Ouattara le 21 janvier 2023 à Bouaké, l'union des Enseignants-RHDP est à nouveau à Bouaké, cette fois pour sa rentrée politique de l’année 2023. L’ouverture a été faite le samedi 1er juillet 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké en présence du ministre Amadou Koné.

Rentrée politique 2023 des Enseignants-RHDP à Bouaké : Abdoulaye Kouyaté mobilise le corps enseignant pour la victoire d’Amadou Koné, une école baptisée à son nom

Le secrétaire national de l’UE-RHDP, l’honorable Abdoulaye Kouyaté a saisi cette occasion pour rassurer le candidat AMADOU KONÉ du soutien indéfectible des enseignants de Bouaké pour tout ce qu’il fait en faveur du monde éducatif.

En témoigne l’inauguration de la clôture offerte au groupe scolaire Mamianou au quartier Koko ce même samedi à Bouaké « L’UE-RHDP, un maillon essentiel pour la victoire du RHDP aux élections locales de 2023 ».

C’est le thème de cette rentrée politique des Enseignants militants du parti au pouvoir qui se tient dans la capitale de Gbêkê ( centre) du 1er au 2 juillet 2023 à Bouaké.

En décidant d’organiser leur rentrée politique à deux mois des prochaines élections locales à Bouaké, le secrétaire national de l’UE-RHDP, Abdoulaye Kouyaté a expliqué qu’il s’agit d’un choix voulu par l’ensemble des enseignants de Côte d’Ivoire qui ont souhaité par leur présence à Bouaké exprimer toute leur reconnaissance et soutien aux actions du ministre Amadou Koné, par ailleurs candidat du parti pour ces municipales à venir à Bouaké.

« Cette activité qui intervient à deux mois des élections locales vise à mobiliser les enseignants pour la victoire de nos candidats et surtout dans le Gbêkê. Une victoire sans appel, sorte de plébiscite au soir du 2 septembre prochain.

Aussi, parce que les élections sont basées sur du factuel, sur l’existant, il nous est apparu nécessaire de nous faire identifier et savoir sur qui nous pouvons véritablement compter.

Enfin au regard du nombre d’enseignants, plus de 171.000 sur les 250.000 fonctionnaires et vu leur existence dans presque tous les hameaux , il convient de prendre en compte cette population dans la victoire du parti » a souligné Abdoulaye Kouyaté.

Les enseignements, un maillon essentiel pour la formation des militants, électeurs et la valorisation des acquis.

Au-delà de la mobilisation, le ministre Amadou Koné, veut compter sur le corps enseignant pour la formation des militants en mettant en avant les réalisations du président de la République et les projets personnels des candidats.

« En si peu de temps ce sont plus de 2000 milliards FCFA qui ont été investis dans les réalisations de nouvelles infrastructures dans le Gbêkê. Il faut que cela soit su par les populations » a-t-il relevé.

Après la construction de sa clôture, le groupe scolaire Mamianou devient groupe scolaire Amadou Koné

Après l’ouverture de la rentrée politique de l’union des enseignants RHDP, le ministre Amadou Koné s’est rendu ce même samedi au groupe scolaire Mamianou sis au quartier Koko-Peyton.

Pour avoir construit la clôture de l’établissement à caractère inclusif parce qu’accueillant des enfants sourds-muets , les éducateurs, le DREN et les parents d’élèves ont organisé une fête de reconnaissance à l’honneur du ministre Amadou Koné.

Et pour marquer encore plus cette gratitude, la direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation de Bouaké 2 a décidé d’inscrire dans la carte scolaire 2023-2024, la nouvelle dénomination du groupe scolaire. Il portera désormais le nom de : Groupe Scolaire Amadou Koné.

Pour la petite histoire, le tout premier bâtiment de l’école A fut construit en 1984. Suivra le second bâtiment « Ecole B » en 1994 puis le bâtiment de l’école C en 2017. Le groupe scolaire dispose d’un préscolaire et une maternelle. Les écoles A et B accueillent les enfants sourds-muets.

Une particularité qui a ému le ministre Amadou Koné et qui l’a motivé à construire une clôture pour la sécurité des apprenants.

Sercom Amadou Koné