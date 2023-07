Kylian Mbappé: ‘’C’est un grand honneur pour moi de venir au Cameroun’’

L’international français, Kylian Mbappé a atterri jeudi 6 juillet au pays de ses ancêtres. Le footballeur du PSG effectue une visite de trois jours au Cameroun. Il y a au programme une visite d’écoles, des rencontres avec les autorités du pays.

Kylian Mbappé de retour sur la terre de ses ancêtres

L’enfant prodige du Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé était très attendu au Cameroun dans le pays d’origine de son père. Comme promis, l’attaquant français a foulé effectivement pour la première fois le jeudi 6 juillet, le sol camerounais, en provenance sûrement de Miami aux Etats-Unis où il était en vacances.

Dès sa descente du jet privé à l’aéroport de Yaoundé, le capitaine de l'équipe de France de football a été accueilli par un public en joie. L’ambiance était vraiment indescriptible, parce que tous ceux qui étaient présents à son arrivée, voulaient le toucher et même prendre des photos avec lui. Personnel de l’aéroport, hommes, femmes, groupes de danse, membres de sa famille, etc. criaient son nom à tue-tête.

Le cortège du français de 24 ans s’est ensuite dirigé vers une école qui accueille des enfants atteints de déficience auditive et ayant reçu des financements de la fondation de l’attaquant du Paris-Saint-Germain (PSG). Le champion du monde 2018 a partagé une partie de foot avec des enfants visiblement heureux de sa visite. Et en exclusivité, le joueur qui revient sur la terre de ses ancêtres, a accordé une interview à la chaîne camerounaise CRTV.

Il a donné ses premières impressions lors de son arrivée au Cameroun, évoqué l'engouement du public camerounais et partagé ses attentes. ‘’Il y a un plaisir personnel de revenir au Cameroun. C’est un beau pays. En plus, j’ai pas mal de choses avec ma fondation. Mais surtout profiter du pays avec ses belles villes. Les gens m’aiment beaucoup ici et de voir la fierté dans leurs regards, dans leurs paroles. C’est un grand honneur pour moi de venir au Cameroun’’, souligne-t-il.

Kylian Mbappé va passer trois jours, loin du tumulte parisien, sur le sol camerounais. Il est logé au Village Noah, le complexe hôtelier de l’ancien tennisman Yannick Noah. A partir de ce vendredi 7 juillet, le tricolore français rencontrera le Premier ministre camerounais. Ensuite, le samedi 8 juillet, le joueur se rendra à Douala pour visiter une autre école financée par sa fondation, avant de se rendre sur l’île de Djébalè, d’où son père est originaire.